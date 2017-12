Impactará a Mexicali contaminación de la Navidad: Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

La gravedad de las condiciones del aire el pasado 25 de diciembre impactará en la calidad de la salud de todos los habitantes de Mexicali tarde o temprano, advirtieron autoridades.



El director del Hospital General de Mexicali (HGM) manifestó que la contaminación navideña fue inédita y altamente tóxica, haciendo un exhorto a la conciencia de la población para que no se repita en Año Nuevo.



Aclaró que hubo un incremento en la cantidad de pacientes que acudieron el 25 de diciembre, por problemas respiratorios que se agudizaron por la contaminación, en los que recordó casos de asma e infecciones respiratorias agudas.



La contaminación se puede manifestar en dos fases, la etapa aguda, es cuando una persona es susceptible a la contaminación, generando irritación en las vías respiratorias, pudiendo causar crisis en personas asmáticas, explicó Cienfuegos.



La etapa secundaria se da a las semanas o meses del proceso, provocando una irritación crónica, dependiendo de los productos que se respiren, así como su capacidad pulmonar y respiratoria, añadió.



“Si ya sabemos que por la propia geografía del área estamos muy expuestos a la contaminación, los indicadores son terribles y peligrosos, si no lo percibe la ciudadanía lo vamos a pagar tarde o temprano”, aseveró Cienfuegos.



La Organización Mundial de la Salud señala que la contaminación por partículas suspendidas es la responsable de la muerte de 3 millones de personas al año en el mundo, contextualizó.



Tenemos partículas de todo tipo, gruesa por la agricultura, de construcción o demolición y la fina por la combustión, como las de fogatas y cohetes, generando un ambiente peligroso a la salud de todos.



“Este problema no va a afectar a alguno, va a afectar a todos en diferentes momentos del tiempo, la factura del 25 no va a desaparecer porque corrió el aire, los efectos los vamos a vivir”, advirtió.



El año pasado hubo más infecciones respiratorias agudas, este año hubo más enfermedades crónicas agudizadas, ejemplificó el experto en salud.



Toda la gestión de riesgos debe ser muy fría, para lo que hay guías internacionales para la evaluación del aire, las cuales sería muy útil que se difundieran.



“Si bien en el esparcimiento público pueden hacer lo que quieran de sus vacaciones, eso no significa que pongan en riesgo a los demás, hay reglas muy claras de la ley general de salud”, aseveró.



La ley de salud, dijo, establece que todas las condiciones que ponen en riesgo la salud de la colectividad podrían ser prohibidas, invariablemente de las condiciones de las personas, no negándoles el derecho a su libertad, y esto debe promover las conductas conducentes.