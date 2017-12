Persiste rechazo a matrimonios gay en el Estado

TIJUANA, Baja California(GH)

En Baja California es ilegal negar matrimonio a parejas del mismo sexo, aseguró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Melba Adriana Olvera Rodríguez.



“No es un tema de opiniones personales, de elección, no es un tema que implique mayor discernimiento, es un tema de legalidad, es ilegal negar un matrimonio a una pareja por motivos de discriminación, así de sencillo”, declaró.



Recientemente la CEDH recibió una queja de una pareja que solicitó matrimonio en Tijuana, pero les fue negado por lo que abrieron una carpeta de investigación.



Situación que sorprendió a la comisión, debido a que con anterioridad han contraído nupcias parejas homosexuales.



Señaló que todavía existen algunos funcionarios públicos que en lugar de respetar el principio de progresividad de los derechos humanos buscan hacer lo contrario por creencias personales.



En el Municipio se han realizado matrimonios de parejas del mismo sexo con la intervención de la comisión sin que haya sido necesaria una recomendación.



“En el caso de los matrimonios no hemos tenido la necesidad de pronunciarnos con una recomendación porque hemos podido lograr que las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, estamos recibiendo quejas y en caso de que no se lograra, estaríamos comprobando violaciones a derechos humanos”, comentó.