Incrementa labor para bomberos durante festejos

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante el 24 y 25 de diciembre, la Dirección de Bomberos Tijuana atendió 179 servicios, los cuales superaron los registrados en años principalmente por incendios.



“Siempre decimos que la Noche Buena y Navidad es una guardia relativamente tranquila, por la experiencia que se tiene, es que es una fiesta más familiar. Pero pareciera este año es todo lo contrario”, declaró el director de Bomberos Carlos Gopar Uribe.



En la guardia del 24 de diciembre fueron 104 servicios atendidos y en el 25 fueron 75 los hechos en los que salieron a dar a apoyo a la ciudadanía.



El hecho más trágico se registró el domingo 24 de diciembre, en la colonia Valle Imperial, en donde la volcadura de un automóvil generó que cuatro personas fallecieran en el lugar, dos hombres de 35 y 50 y dos bebés de 1 y 3 años.



Además, dos mujeres resultaron heridas, y una de ellas falleció horas más tarde en el hospital donde recibía atención médica.



Entre los dos días hubo un total de 80 incendios en la ciudad, siendo la principal razón la quema de basura e instalaciones eléctricas en mal estado.



En la colonia México Lindo las llamas consumieron una casa de dos pisos y el mismo número de automóviles, una más en la colonia Tenochtitlan, otras tres en la Sánchez Taboada, una más en Residencial Potros y Valle Vista 1ra Sección.



Lo que viene

Todavía falta el último fin de semana del año, añadió, durante el cual tienen mayor trabajo, por lo que pidió a la población no quemar basura, no manejar en estado alcoholizado y no usar juegos pirotécnicos.



Si a pesar de todas las recomendaciones deciden hacerlo, si son menores de edad los que usen cohetes, que lo hagan acompañados de un adulto consciente, comentó.



La población, dijo, debe poner de su parte en cuanto a la prevención, ya que los incendios ocurridos fueron por descuido del hombre, al quemar basura, no mantener sus predios limpios, instalaciones eléctricas en mal estado, dejar la estufa, veladoras o el árbol de Navidad encendido al salir de casa.



“Luego dicen que los bomberos llegamos tarde, pero hicimos un comparativo de cómo eran los incendios hace quince años como hoy en la actualidad; antes una casa tardaba en quemarse 10 minutos, hoy todo es sintético, de plástico, hoy se te quema en 2 minutos”, explicó.