PAN avala Ley del Agua en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

El Partido Acción Nacional avaló los incrementos de impuestos, derechos y la creación de la Ley del Agua que concesiona el servicio y permite el corte total del agua, informó Javier Gutiérrez Vidal.



El dirigente municipal del PAN en Mexicali, afirmó que están "orgullosos de los legisladores" por aprobar la ley del agua y la ley de ingresos y presupuestos de egresos que conllevan los aumentos de impuestos.



Afirmó que es necesario el aumento del 5% en impuestos municipales, y que el agua requiere inversión privada porque el Estado no puede garantizar el abasto en Zona Costa.



En la ley del agua, dijo que no se privatiza el líquido.



"El problema es que no hay agua para dar a los ciudadanos", puntualizó.