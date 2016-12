'Choca' SITT con problemas financieros

TIJUANA, Baja California(GH)

La empresa que opera los autobuses del Sistema Integral de Transporte de Tijuana está funcionando con números rojos, informó su secretario general de SITT S.A de C.V, Arturo Aguirre González.



De acuerdo al transportista, desde octubre a la fecha paga una nómina quincenal de 350 mil pesos correspondiente al salario de choferes de las unidades rojas de la ruta troncal y las verdes de las rutas alimentadoras.



Las seis quincenas ascienden a 2 millones 100 mil pesos, más los 40 mil pesos de combustible diario que en 35 días de operación representan un millón 400 mil pesos.



El déficit se debe, subrayó, a que del 22 de noviembre al 20 de diciembre los viajes fueron gratuitos para los pasajeros, por lo que no se tuvieron ingresos, pero sí se pagó nómina y combustible.



A partir del miércoles 21 de diciembre comenzó el cobro a los usuarios de 14 pesos por viaje, pero el dinero no llega a la empresa directamente, pasa por un fideicomiso y de ahí se reparte proporcionalmente a los socios, detalló.



La nómina

El miércoles 21 pasado se retrasó la nómina, dijo, y se pagó el viernes 23 debido en parte a que se estaba consiguiendo un préstamo y a que se pasó del pago en efectivo al de nómina mediante tarjeta de banco como exige Hacienda.



“Nadie nos están dando dinero para pagar nómina, diésel, ni refacciones, ni para comprar camiones ni para nada”, argumentó.



El transportista se mostró confiado en que el actual gobierno municipal continúe con el proyecto, por lo pronto, abundó ha mostrado disposición.



“De diésel ya debemos unos 3 millones de pesos, de nómina debemos otros 2 millones de pesos. No a los choferes sino a los que pedimos prestados para poder pagar”, señaló.



Las rutas

En la primera fase del SITT el objetivo es sustituir unas 25 rutas de camiones de las cuales Calfia operaba 15, además de otras de Amarillo y Perla y Verde y Crema.



Entre las colonias que ahora se atienden a través de rutas alimentadoras, es decir aquellas que van de la colonia a la central de Insurgentes, están las colonias Azteca, Agrarista, El Refugio, Mariano Matamoros, Florido, Terrazas del Valle, Maclovio Rojas, Ojo de Agua y Rojo Gómez.



Con los 14 pesos del pasaje podrán viajar desde su colonia hasta el Centro, siempre y cuando, argumentó, no salgan de los paraderos del SITT.



Actualmente hay 20 paraderos funcionando de los 90 proyectados y solo en esos se hacen asenso y descenso.



El SITT operará con tarjeta misma que se adquirirá en las principales estaciones y mientras eso sucede el usuario deberá pagar mediante cambio completo en las alcancías que cada unidad trae.



Con la tarjeta, subrayó, el objetivo es iniciar entre el 3 y 6 de enero tanto para acostumbrar a los usuarios como para dar tiempo a la empresa encargada de proveer las tarjetas de instalar la infraestructura.



“Nosotros no estamos encargados de la tarjeta, es una empresa aparte. Ella se encargará de recaudar y lo depositará en el fideicomiso para después repartir los pagos”, puntualizó.