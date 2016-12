Registra BC 24 casos de Anencefalia solo en 2016

MEXICALI, Baja California(GH)

LOS CASOS

FACTORES DE RIESGO

Por segundo año Baja California sigue liderando los casos de bebés que padecen anencefalia, sin embargo este año se presentó un aumento del 50% en relación al 2015, según datos de la Secretaría de Salud.Marisol Guizard Domínguez, responsable de la Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles, lleva el control de los casos del defecto de tubo neuronal, también llamado anencefalia.Esta enfermedad es un padecimiento del tubo neural, el cual no termina de desarrollarse dentro de las primeras tres a cuatro semanas de gestación, por lo que no hay un desarrollo óptimo del encéfalo, explicó Guizard.Este es un padecimiento no compatible con la vida, muchos bebés fallecen en el útero y un gran porcentaje muere al día siguiente de haber nacido, detalló la especialista de Instituto de Servicios de Salud (Isesalud).En lo que va del año 2016, en Baja California se han registrado 24 casos de anencefalia.De ellos, uno en Mexicali, 7 en Ensenada y 16 en Tijuana, señaló la responsable del programa del Isesalud. Según el boletín epidemiológico nacional de la Secretaría de Salud, el Estado se posiciona en el País con los 24 casos.El año pasado hubo 16 casos, mientras que en 2014 las estadísticas indican que sólo hubo cinco.La doctora precisó que no hay un solo factor para que se presente la anencefalia, ya que se trata de un cuadro multifactorial.En el 95% de los casos no hay antecedentes familiares de algún tipo de defecto congénito.Sin embargo, sí se detectó que algunas enfermedades aumentan el riesgo de concebir un bebé con este padecimiento como la diabetes mellitus tipo uno, diabetes gestacional e hipertensión en el embarazo.También influye el uso de drogas legales o ilegales, además de una nula o escasa ingesta de acido fólico, la obesidad, medicamentos anticonvulsivantes que pueden generar defectos en el bebé, comentó.“No hay estudios que demuestren que haya una causalidad por la contaminación, en algunos países se ha visto que el agua contaminada es un factor de riesgo, pero en nuestro País no hay algo que lo demuestre”, detalló.En México hay una prevalencia de cuatro nacimientos por cada 10 mil; en el Estado la tasa es similar en lo que va del 2016, mencionó.La vigilancia de la anencefalia se realiza desde 1992, contextualizó la doctora Guizard. Insistió que la forma de prevenir esta enfermedad es el consumo de acido fólico diariamente, sobre todo en las mujeres primerizas en edad reproductiva.“Si son mujeres que tienen un antecedente deben de acudir al médico para que les indique un aumento en la cantidad del consumo de ácido fólico, la ingesta debe de ser por lo menos tres meses previo al embarazo y su desarrollo”, explicó.La experta en enfermedades no transmisibles aclaró que hay un mayor riesgo en las mujeres que se embarazan antes de los 18 años o después de los 40 años, aunque no es una regla tajante.