"La palabra Privatización es muy ruda": Lujano

MEXICALI, Baja California(GH)

OBRAS AL SERVICIO PÚBLICO

ARTÍCULOS

CAPITULO IX DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS



Inversión privada en obras públicas bajo un esquema hipotecario y por contrato de Asociación Público Privado es la forma en la que se darán las concesiones en la nueva Ley del Agua, explicó Ariel Durán Morales.El director de asesoría del Ejecutivo detalló que la obra la realizará el particular o concesionario y el gobierno estatal recibirá el beneficio quien a su vez pagará el costo de la obra en el periodo estipulado que puede ser hasta por 50 años.Al terminar de pagarse la obra pública, ésta se convierte en propiedad del Estado, detalló.Las obras de infraestructura tendrán el objetivo de prestar un servicio público y en el caso de las plantas desalinizadoras que generan agua potable, no podrán venderla a particulares.Víctor Lujano Sarabia, subsecretario jurídico del Estado, explicó que la expedición de la ley es para mejorar en la prestación del servicio público del agua a través de esquemas de apoyos.“La palabra privatización es muy ruda, pero son mecanismos que eventualmente se podrán utilizar para llevar tuberías a lugares lejanos, prestación de tuberías, una planta de tratamiento de agua concesionada, entre otros ejemplos…”.“El Estado siempre a través de los órganos metropolitanos tendrán el control y uso de la red del agua y cuando haya una concesión a uno de los servicios, la empresa responderá al Estado, la empresa no se entenderá con los particulares y los recibos de cobro serán expedidos por los órganos metropolitanos”, detalló.Las empresas privadas concesionadas tendrán una ganancia por la obra y derechos de utilidad por plazos de 30 hasta 50 años.“Toda concesión es negocio, debe presentar un negocio para quien haga el trato con el Estado, la ganancia del particular está supeditada a los términos con el órgano metropolitano”, explicó.Lujano Sarabia explicó que una obra como una planta desaladora conlleva gastos al Estado de personal, bases y jubilaciones con mayor gasto a largo plazo que contratarlo vía inversión privada.Por su parte, Durán Morales precisó que la ley estipula en el Artículo 14 que el Estado debe garantizar agua constante y potable por lo cual permite al Gobierno asociarse con particulares para cumplir con esa obligación.Además la propia ley restringe a las inversiones privadas a vender directamente el agua potable a los usuarios, ya que en el artículo detalla que es responsabilidad del Estado.La ley también regula la tarifa definida en los contratos con la iniciativa privada y coloca candados para limitar que presionen por incrementar la tarifa.“La ley establece los ingredientes para contemplar llevar el agua a las casas, las tarifas se aprueban por el Congreso y está en la ley, los aumentos no serán discrecionales…”.“Los organismos metrópolitanos determinarán de cuánto será el aumento y el Congreso deberá de aprobar el porcentaje”, detallaron ambos entrevistadosArtículo 60 - Los Servicios Públicos serán prestados por los Organismos Operadores y podrán comprender las actividades siguientes:•• La explotación de aguas asignadas o concesionadas, recepción de agua en bloque, potabilización, conducción y distribución de agua potable, así como Ia recolección de las aguas residuales.•• El tratamiento de las aguas residuales su disposición final y Ia de los lodos u otros residuos resultantes.•• La operación control vigilancia y mantenimiento de las obras equipamiento plantas instalaciones y redes correspondientes a los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización.•• El servicio de alcantarillado pluvial bajo las características que se establezcan y se convengan en los límites urbanos con el Municipio y el Estado.••La instalación de medidores para Ia cuantificación de Ia extracción, consumo o descarga para el mejoramiento en Ia prestación del servicio.•• La determinación, emisión y cobro de cuotas, tarifas y derechos que se causen en pago por Ia prestación de los servicios correspondientes.•• La imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones de Ia Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, en su ámbito de competencia.•• Las demás que se determinen en el reglamento.Artículo 14 - Los organismos operadores metropolitanos tienen como mandato y misión facilitar el acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en formas suficiente salubre aceptable y asequible conforme a las disposiciones de Ia presente ley, así como demás disposiciones legales aplicables y el control de descargas.•• La administración y operación de los servicios públicos a cargo de los Organismos Operadores Metropolitanos comprende Ia regulación, captación, conducción, desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución del agua por los medios que se consideren técnicamente adecuados, así como Ia conexión, conducción, desalojo, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, el de las aguas residuales tratadas y las aguas no potables distintas a éstas, para su uso y reutilización, en los términos de las disposiciones legales aplicables.