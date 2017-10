Ex alcalde de Tijuana pide transparencia en C5i

TIJUANA, Baja California(GH)

La licitación del recién aprobado Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) por el Congreso del Estado, debe de ser totalmente transparente declaró el ex alcalde Héctor Osuna Jaime.



Este viernes acudió a la sesión semanal de COCI, en donde habló sobre dicho proyecto, el cual, consideró debe de haber extrema transparencia debido a los recursos que estará pagando a la empresa ganadora el Gobierno de Baja California.



“Entonces, yo como bajacaliforniano me gustaría ver que eso sea totalmente transparente que no sea un ausento arreglado desde antes y ojala no haya sido la razón de los cambios (en la SSPE)”, declaró.