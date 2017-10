Concientizan sobre cáncer de mama

TIJUANA, Baja California(GH)

La prevención es la clave, es lo que recalcaron las tres panelistas que participaron ayer en el foro “Cáncer de mama: Prevención y diagnóstico”, que fue realizado en esta Casa Editorial.



Las participantes fueron Edith Pérez, de Pro Oncavi; Genoveva Ochoa, oncóloga, y Alejandra García, sobreviviente al cáncer de mama.



Edith Pérez explicó las maneras en como que las mujeres pueden estar alertas para prevenir la enfermedad, con un taller autodidáctico sobre la autoexploración.



“Cada año en las campañas de octubre a pesar de tener 30 años en estas campañas, en México cada hora mueren dos mujeres por cáncer de mama, nueve de cada diez mujeres llegan tarde al sistema de salud con el especialista”, dijo Pérez.



Explicó además que el sistema de salud en México es insuficiente ante la demanda que crece continuamente.



“Es un problema el sistema de salud, a veces no tenemos el suficiente equipo, recurso técnico y humano, cuando se llega a tener una sospecha de cáncer de mama, en promedio pasan entre uno y ocho meses, para que la persona pueda llegar con el especialista, y para que puedan acceder a los tratamientos pasan otros tantos meses”, expresó Edith Pérez.



Recalcó que es importante realizarse una mamografía y trabajar en equipo comunidad cívica y familiares.



“Después de los 40 años es importante que las mujeres vayamos a hacer esta revisión, para que identifiquemos cualquier anomalía, tenemos que hacer este trabajo en equipo, si ustedes tienen amigas, hermanas, pareja, mamás, les platiquen, que las mujeres hagan el hábito”, concluyó.



Alejandra García, sobreviviente de cáncer, detalló su experiencia al enterarse que padecía la enfermedad y cómo fue que la combatió.



“No me di cuenta cuando tuve una bolita en el seno izquierdo, pasaron meses, ‘Yo cáncer claro que no, estoy super joven’, un sábado 3 de enero, el médico me revisó, me hicieron mamografía, y así empezó esta historia me detectaron cáncer en etapa tres”, dijo García.



Explicó que el cáncer lo tomó como una etapa de una experiencia médica, y se negó a que la enfermedad la venciera.



“Me quitaron los dos senos, no era un tumor lo que tenía, eran cuatro, me quitaron todas las glándulas de la axila izquierda, el día mi mastectomía, tomé la decisión de que era una experiencia de vida, me negué a decir que estaba enferma, para mí solo estoy pasando por una situación médica”. También externó que su experiencia la pudo transcribir en una revista de México.



“Publiqué en Facebook tengo cáncer y después de eso, estoy de pie y luchando y comencé a documentar, a tomar fotografías, la revista Marie Claire, me invitó a hacer un blog y compartir mi experiencia, y fue un compromiso para mí lo que estaba pasando, porque hay muchos mitos”.



Por su parte, Genoveva Ochoa, doctora en oncología, complementó la información con mitos y verdades sobre la enfermedad mamaria.



“Aunque todos los días veamos pacientes, como médicos y como clínicos, nunca es suficiente, tenemos muchos mitos, somos entidades biológicas y vivimos en un entorno sociocultural”, explicó Ochoa.



La doctora compartió que el cáncer de mama no es sentencia de muerte, la mastografía no es dolorosa, tener mama pequeña no exime de la enfermedad, el 80% de los cánceres no duelen y un brassier con aros tampoco da cáncer; tener hijos disminuye la probabilidad de cáncer, y el sobrepeso es un factor de riesgo.