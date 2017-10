Es el peor momento para hacer cambios en la SSPE: Diputado

MEXICALI, Baja California(GH)

El cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lo hicieron en el peor momento para el Estado, especulando que se podría tratar de una remoción y no de una renuncia, comentó el diputado Luis Moreno Hernández.



El legislador platicó que desconocen las razones por la que se hizo el cambio, preguntándose si la persona a la que ya que se le tomó protesta tiene la experiencia necesaria, para hacer frente a la delincuencia.



Cuestionó si se consideraron a los actores que más han incidido en opinión en la marcha de estrategias de seguridad, como los grupos empresariales, los grupos organizados de la sociedad civil y otros órdenes de Gobierno.



“No se puede enfrentar la inseguridad de manera aislada, quiero saber si con esta decisión el Gobernador está pensando, ahora sí, hacer algo para resolver el problema y si la Federación estaba informada”, declaró.



El m ism o ejército también debe de tener nota de este cambio, apuntó, de lo contrario, estarían parados frente a otra decisión unilateral y arbitraria por parte del Gobierno del Estado muy cuestionable.



El tema de la inseguridad se debe de abordar de una forma multifactorial, aseveró que no se puede enfrentar con sólo una estrategia, sino que hay que quitar la colusión entre las autoridades y los delincuentes.



“No hay un solo sitio en Baja California donde la inseguridad no se explique si no es a través de la abierta vinculación entre las autoridades policiales y la delincuencia, en esa parte no hemos visto acciones”,añadió.



Es un momento inoportuno para hacer cambios, subrayó, porque envía distintos mensajes políticos, la decisión que tomó el Gobernador es compleja porque pudiera obedecer a otros intereses.