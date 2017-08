Dañan 5 unidades del SITT

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de cinco camiones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), con usuarios abordo, fueron apedreados por hombres desconocidos, los cuales salieron de la Canalización del Río Tijuana.



En uno de los ataques, a un pasajero le cayeron vidrios rotos en la palma de su mano, pero no sufrió ninguna cortadura, mientras que los otros usuarios y choferes solamente se asustaron.



El secretario general del SITT, Arturo Aguirre, informó que las agresiones comenzaron el jueves sobre la vía Rápida a la altura del bulevar Simón Bolívar.



“Los choferes de los camiones estuvieron llegando con los vidrios de enfrente y de los lados quebrados por piedras”, detalló, “nos decían que eran personas que salían del bordo del canal, quienes se paraban enfrente de la unidad y lanzaban las piedras”.



Los actos vandálicos fueron denunciados ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes realizaron rondines y lograron detener a una persona.



La vigilancia



Ante los ataques, la empresa concesionaria instaló a personas de vigilancia dentro de los camiones para que en caso de algún hecho violento, actuar en consecuencia y brindar seguridad a los usuarios.



En reparaciones la empresa tendrá que gastar alrededor de 200 mil pesos, ya que cada vidrio de enfrente tiene un costo aproximado de 25 mil pesos más los laterales.



“Fue un ataque directo, no sé cuál sea la intención de este vandalismo; hemos visto que los ataques a las estaciones del sistema disminuyeron con la permanencia de la policía municipal, pero ahora están atacando los camiones, entonces veo una insistencia por parte de algún grupo por evitar que el sistema funcione”, expresó.



Buscan sembrar miedo e incertidumbre entre la población y los choferes, consideró, para que dejen de usar el sistema, sin embargo no dejarán de funcionar.



“Seguiremos trabajando no tenemos la intención de dejar el servicio, los invitamos a que lo sigan usando desgraciadamente hay quienes intentan páralo pero somos más los que si queremos”, puntualizó.