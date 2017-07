Combate a la corrupción es una lucha ciudadana : CCE

ROSARITO, Baja California(GH)

Qué pena que el Cabildo de Rosarito no haya fijado una postura a través del voto de sus miembros, sobre la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), lo que deja ver el desafortunado desinterés que demuestra su actuación al tema que es una demanda sentida de la sociedad, expuso Rafael Crosthwaite, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la localidad.



Agregó que el combate a la corrupción es una lucha que se tiene que ganar con la participación ciudadana, por eso lamentó que el Cabildo rosaritense a éstas alturas ni siquiera haya votado el tema, por lo menos para fijar una postura, pues el SEA ya está aprobado con el aval de los demás municipios desde hace algunas semanas y hasta las leyes secundarias están en proceso.



Mencionó que el CCE ha participado activamente en la creación del SEA, e incluso Baja California está siendo ejemplo en el país por tener más ciudadanos participando en este sistema anticorrupción.



Crosthwaite Reyes, apuntó que es un gran logro ciudadano la creación de este sistema e insistió en que es lamentable que uno de los grandes temas como lo es el combate a la corrupción, no se haya pasado en tiempo a la votación del Cabildo, porque a estas alturas aunque ya no tiene mucha razón la postura de un voto, sí demuestra que no hubo el suficiente interés para tratarlo.