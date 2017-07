Van lentas las obras de pavimentación en la colonia Jardín

TIJUANA, Baja California(GH)

Los residentes y comerciantes de la colonia Ciudad Jardín han tenido bastantes dificultades con las obras de reparación en las calles, pues desde el mes de marzo iniciaron los trabajos.



En avenidas como la Nogal y Chopo han estado el personal de obras públicas del ayuntamiento haciendo la reconstrucción del suelo, misma que ha afectado de manera directa a varios negocios.



“Hay quienes tienen que cerrar porque de plano no pueden venir sus clientes, los más perjudicados son lugares como llanteras, refaccionarias o sitios donde la gente a fuerza tienen que traer el carro”, indicó Elías Román, residente de la zona.



Pese a que en algunos espacios han tardado hasta un mes en pavimentar un solo carril, mientras que en menos de una semana se trabaja la misma distancia en lo que resta de la vialidad.



“Es frecuente ver que están dos o tres horas con la maquinaria, se detienen a descansar y se tardan en continuar con las labores, ha sido toco muy lento”, señaló el habitante del lugar.



Otra de las molestias entre los colonos y propietarios de negocios es que ya ha habido algunos puntos donde aún no concluyen las labores de bacheo y empiezan a hacer nuevos cierres de vías al mismo tiempo.



Aunque no se les indicó cuánto sería el tiempo en que concluirían con las reconstrucciones, una de las razones por las que se han justificado algunos de los empleados es la falta de recursos.



La delincuencia también ha crecido



Al no contar con espacios para estacionar los autos, los clientes de algunos comercios cercanos han preferido dejar sus autos en lugares pavimentados que no estén alejados, pero arriesgándolos a que sean robados.



“Ya ha pasado que los abren o intentan hacerlo, incluso si se han llevado vehículos porque está más solo y nadie se da cuenta si alguien ajeno se acerca a buscar robarlos”, agregó el también taxista afectado.