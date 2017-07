Reos graban en video su fuga de penal en California

SANTA ANA, California(AP )

En una era en que todo es capturado para su consumo público en un smartphone, ¿por qué no una fuga de prisión?



Tres reos que escaparon del ala de máxima seguridad de una prisión del Sur de California el año pasado hicieron justamente eso usando un teléfono celular que adquirieron de contrabando, y lo publicaron el miércoles a través de un abogado, editado con una voz en off de uno de los convictos.



Muestra el tipo de imágenes generalmente relegadas a películas como "The Shawshank Redemption" (Sueños de libertad), con los tres reos metiéndose por el conducto de ventilación y arrastrándose por los huecos de las tuberías.



El material fue proporcionado a The Associated Press el miércoles por un abogado del prófugo Adam Hossein Nayeri.



El video nítidamente editado cuenta con música pop de fondo e incluye segmentos de noticieros televisivos sobre la fuga y la posterior búsqueda.



También contiene la voz en off de Nayeri, grabada tras su captura, dando su versión de los hechos, elogiando al taxista al que los tres secuestraron y criticando el sistema legal.



Una parte del video muestra el interior de la zona de dormitorios del área de máxima seguridad, conocida como el Módulo F, de la prisión de Santa Ana. Se desconoce cómo los prisioneros obtuvieron los celulares y pudieron grabar dentro del penal.



"Saben, mucha gente nos quiere acreditar un acto de escapismo al estilo Houdini realizado en un lapso de ocho minutos. Es un mito interesante", declara Nayeri en el video.



"En realidad salimos del módulo después del conteo (de reos). Pero no el que ellos aseguran. Yo salí de ese módulo al menos ocho horas antes la noche anterior".



Los presos en el saturado dormitorio parecen saber que Nayeri está grabando, pero no reaccionan a ello, a excepción de su compañero de fuga Bac Duong, que sonríe.



El video luego muestra el escape.