Tiene BC diez veces más enfermos de hepatitis "C"

MEXICALI, Baja California(GH)

La tasa de Baja California de enfermos por hepatitis “C”, es diez veces más que la del resto del país, explicaron autoridades de salud a días de conmemorar la lucha contra dicha enfermedad.



En el País la tasa de incidencia es de 1 a 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Baja California la tasa es de 10 a 13 por cada 100 mil habitantes, lo que quiere decir que el estado tiene diez veces más enfermos de hepatitis “C”.



La directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud), Elba Cornejo Arminio, explicó que a nivel mundial se dice que hay 71 millones de personas infectadas con hepatitis “C” y que sólo lo saben 14 millones.



En los últimos cinco años se han dado 3 mil 098 detecciones, Tijuana lidera con mil 788 casos, luego Mexicali con 845 y Ensenada tiene el tercer lugar con 437 casos, según el departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud.



El año con mayor repunte de enfermos fue el 2015 con 477 diagnósticos en el estado, seguido del 2016 con 459, ritmo que se mantiene en este primer semestre del 2017 con un poco más de la mitad de los casos del año pasado.



TRATAMIENTO NO PARA TODOS



Los funcionarios de Isesalud presumieron que cuentan con un nuevo tratamiento que puede curar al paciente en ocho semanas, con menos efectos secundarios, sin embargo será limitado a ciertos perfiles.



“Hay tratamientos que curan antes de que desarrolle una cirrosis, cáncer de hígado y todas las complicaciones que los llevan a la muerte, las cuales aparecen hasta los 20 o más años de portar el virus”, comentó Cornejo.



Señaló que el Hospital General cumplió con los requisitos para que fuera acreditado, lo que dio oportunidad de tener acceso al tratamiento que cura en un tiempo más corto y con menos efectos secundarios.



El doctor Rodolfo Ruiz, infectólogo e internista, declaró que se va a priorizar el tratamiento a los que tienen fases más avanzadas con riesgos de complicaciones a corto o mediano plazo.



“En algún momento podremos tratar a todos los pacientes, pero por el momento lo que el Seguro Popular puede cubrir es a pacientes con un límite de edad, que es entre los 20 y 50 años de edad, con un avance en la enfermedad”, declaró.



Explicó que el hígado es un órgano flexible y conforme progresa la inflamación en reacción al virus, este se vuelve rígido, con el estudio de elastografía, se puede determinar el índice de avance, sólo atenderán a gente en estadio III, IV o con cirrosis.



Añadió que hay otros tratamientos, un total de cuatro alternativas, lo cual depende del tipo de virus dentro de la hepatitis “C”, en Mexicali los que más se detectan son el 1A, B y 1B.



El hospital necesita estar acreditado por el financiamiento, detalló el director del Hospital General, Caleb Cienfuegos Rascón, ya que cada una de las cajas ronda en los 250 mil pesos, se requiere aproximadamente cuatro para concluir el tratamiento.



Si hay un abandono del tratamiento habría un pérdida de recurso para Baja California, por eso serán selectivos con quienes inicien el tratamiento que tiene una duración de ocho semanas.



Los expertos en salud, se mostraron orgullos de contar con el documento que los avala, ya que sólo hay cinco hospitales en toda la nación que están certificados.



PIDEN NO ESTIGMATIZAR A PORTADORES DE HEPATITIS C



La doctora Elba Cornejo Arminio pidió no estigmatizar al paciente con hepatitis “C”, ya que la enfermedad no se transmite por convivencia, tomar de mismo vaso, ni a través de besos o simple contacto.



La principal causante es el compartir jeringas para el consumo de drogas intravenosa, por eso quienes consuman deben dejarlas por tres meses, para tener la seguridad de que cumplirán con el tratamiento.



Aseveró que hay mucha gente que se le diagnosticó hepatitis “C” cuando quiso donar sangre y no volvió por un tratamiento.



Reiteró que se puede contagiar por una relación sexual, trasfusión de sangre, aunque el riesgo es mínimo; o de madre a hijo.

NICOLLE DE LEÓN