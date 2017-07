Desean que Ejército vigile canalización para retirar indigentes

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ejército Mexicano podría participar en los trabajos de vigilancia de la Canalización del Río Tijuana con el objetivo de retirar a los cientos de indigentes y adictos de la zona.



La regidora presidenta de la Comisión de Turismo, Ivette Casillas Rivera, reveló que en próximas fechas estaría acercándose con el General Enrique Martínez López, Comandante de la II Zona Militar para plantearle el tema.



Esto luego que el compromiso que había hecho con la Gendarmería con el cuidado del lugar no se cumplió.



“Al inicio estuvimos muy coordinados, se tuvieron reuniones, inclusive nosotros conseguimos clases gratuitas de inglés para los oficiales y después resultó de que pues mi mama dijo que siempre no”, declaró.



Aclaró que están haciendo recorridos en la ciudad, sin embargo no hay una respuesta en relación al andador turístico y el primer cuadro de la ciudad del compromiso como habían quedado.



Consideró que actualmente puede haber habitando el “canal” cerca de 250 personas en su mayoría con problemas de adicciones a las drogas, inclusive algunos de estos están escarbando en las laderas para hacer viviendas improvisadas, lo que hace que se estén cayendo las paredes.



Agregó que son varias las dependencias que tienen que participar para poder avanzar en el tema pero en diversas ocasiones ha acudido a la Secretaría de Salud todavía pero no le han dado fecha para recibirla.



“Debe de ser un programa que tiene que venir del Gobierno federal, digo si nos ayudan con el combate en la venta de la droga al menos con las personas en situación calle con una adicción”, manifestó.



Recordó que en recientes fechas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) retiró de la canalización a cerca de 150 indigentes que fueron instalados en cinco albergues pero como no los pueden tener a la fuerza regresan al lugar.



“En todos los municipios es lo mismo, el Municipio se hace cargo de la seguridad pública pero pudiéramos manejarlo bajo otro esquema pero las laderas del canal se están cayendo, eso le corresponde a Conagua y tiene que responsabilizarse”, puntualizó.