Tiene nuevos integrantes el Paseo de la Fama

TIJUANA, Baja California(GH)

Once personajes destacados fueron incluidos en la edición 14 del Paseo de la Fama, por poner en alto el nombre de Tijuana.



El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal, en donde el presidente de Tijuana Innovadora, José Galicot, dijo que se premia a gente que “queremos” por su labor de mejorar la visión del Municipio en el extranjero.



También están incluyendo a personajes destacados de Estados Unidos por el esfuerzo que realizan de mejorar la relación binacional entre Tijuana y San Diego.



Durante su discurso reveló que el Baja California Center en Playas de Rosarito dará un espacio para mostrar las fotografías de los 170 personajes que han destacado en el área de la música, arte, deporte, política, ciencia, empresarial, periodismo entre otros.



Las personalidades destacadas de este año bajo el lema “Orgullo que da identidad” son Denise Moreno Ducheny; Elvia Félix; Jaime Iván Castillo; Miguel Ruiz; Paul Ganster; Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental; Adriana Eguía; Rodrigo Valle Hernández; Sandra Dibble; Tania Arrayales y Toros de Tijuana.



Además dichas personalidades revelaron una exposición fotográfica, la cual permanecerá un mes en Palacio Municipal para después recorrer otros recintos culturales de la ciudad.



Nuevos integrantes del Paseo de la Fama

Nombre Actividad

-Adriana Eguía Directora de Deitac

-Denise Moreno Ducheny Senior Policy Advisor en UCSD

-Elvia Félix Makeup artist y fundadora del Beauty Collective LAB

-Jaime Iván Castillo Investigador en Varsovia y miembro de la Asociación Genómica de Australasia.

-Miguel Ruiz Médico y autor bestseller de textos “neochamanísticos”

-Paul Gangster Director del Institute of Regional Studies of the Californias.

-Proyecto Fronterizo de Asociación dedicada a la conservación de la Educación Ambiental calidad en los cuerpos de agua.

-Rodrigo Valle Hernández Fundador y presidente de Grupo TERSA.

-Sandra Dibble Periodista de San Diego Union-Tribune.

-Tania Arrayales Esgrimista campeona de la Copa del Mundo Junior de Esgrima.

-Toros de Tijuana Equipo profesional de béisbol; campeones Zona Norte en la Temporada 2016 de la Liga Mexicana de béisbol