Personas de la 3ra. edad y estudiantes pagarán 6 de tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

La tarifa oficial para los estudiantes y personas de la tercera edad en el transporte masivo será de seis pesos como una forma de respaldar su economía.



El presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus Torres, recordó que la tarifa del transporte en el reglamento marcaba un descuento del 50% del costo total pero esto variaría con el alza que en próximas fechas entrará en vigor.



“En algunas rutas tendrían que pagar hasta ocho o nueve pesos, sería variable la tarifa sin embargo en el acuerdo con los regidores logramos congelar en seis pesos todas las rutas”, declaró.



Señaló entender que la población rechace los aumentos pero es una situación que era inevitable, ya que desde hace cinco años no se daba un ajuste en las mencionadas tarifas.



Dijo que la población debe denunciar ante la Dirección de Vialidad y Trasporte los constantes abusos de algunos choferes quienes se aprovechan del desconocimiento de la ciudadanía.



“Muchas veces la ciudadanía solamente lo reporta en las redes sociales y no acuden a las dependencias que se requieren y donde realmente va a haber una sanción”, manifestó.



Aunque todavía no hay fecha definida para que entre el incremento aprobado en Cabildo, también se aumentó las multas las cuales partirán de 7 mil hasta 11 mil pesos.



Consideró que el atraso en la decisión fue lo que provocó los enfrentamientos entre usuarios y trabajadores del volante.



La ciudadanía tendrá que estar al pendiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado y que “por primera vez” la lean, ya que vendrá el costo de cara ruta junto con las infracciones que serán acreedores.



No están conformes

“Claro que no estamos conformes estamos hablando de más de cinco años sin incremento y de una inflación que rebasó más del 50%”, respondió Lemus Torres al ser cuestionado sobre el ajuste aprobado.



Aseguró que no era lo que esperaban, por lo que les quedaron “cortos” con las expectativas que tenían especialmente cuando se hizo un estudio por parte del Colegio de Economistas.



Además están trabajando en la modernización de las unidades tanto de taxi de ruta y de masivo; su parque vehicular es de 7 mil 800 de las cuales el 35% son de años recientes.