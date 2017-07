Preocupan a Canaco cierres en San Ysidro

TIJUANA, Baja California(GH)

La garita de Otay no está lista para el cierre de la garita El Chaparral el 23, 24 y 25 de septiembre, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



“El hecho de que la garita esté cerrada 57 horas va a implicar toda un logística por parte de la Policía Municipal, no creemos que la zona de Otay esté en condiciones de recibir el tráfico que va a recibir”, manifestó.



Simplemente la conexión del bulevar Bellas Artes rumbo a la avenida que lleva al Aeropuerto, refirió, no está concluida; está llena de baches y piedras.



“Para lo que tenemos que planear realmente es para el hecho que durante año y medio no van a estar abiertas todas las líneas de ingreso a Tijuana por el Chaparral, en promedio se habla de que pudieran estar abiertas tres”, agregó.



Ante ese escenario, afirmó que muchos automovilistas optarán por ingresar a Tijuana por Otay.



“El tema turístico nos preocupa de sobremanera, sobre todo recordando que el ingreso de los norteamericanos a través de las Aduanas de Tijuana no nada más es para Tijuana, es para Rosarito, Ensenada, y para toda la península”, señaló.



Escobedo Carignan refirió que aunque la Canaco está impulsando una campaña para comprar en Tijuana, no le apuestan a que el entorpecimiento del cruce fronterizo sea el factor que la incentive.