Líneas peatonales de San Diego a TIJ arrancan el lunes

TIJUANA, Baja California(GH)

A partir de este lunes 31 de julio se habilitará el sentido de Estados Unidos hacia México, en el cruce peatonal del PedWest en la garita de El Chaparral en Tijuana, informó Rodulfo Figueroa Pacheco; sin embargo, autoridades de Estados Unidos no han sido notificadas.



El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, señaló que es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México la autoridad que defina cómo operará.



Por este nuevo cruce se estima que ingresen diariamente entre 5 mil y 8 mil personas, tanto connacionales como turistas interesados en visitar la región, indicó.



Diariamente ingresan 22 mil personas por la puerta Oeste de la garita de San Ysidro hacia Tijuana, detalló, mientras que en la garita de Otay cruzan cada día entre 8 mil y 10 mil peatones.



Infirmó que al momento no se tienen más detalles sobre la operación de esta entrada, sin embargo la estructura se encuentra lista desde el año pasado que se habilitó el cruce de Tijuana a San Diego.



Destacó que el INM se encuentra preparado para apoyar en los trabajos de este nuevo cruce, pero que a la misma SRE le corresponden definir los detalles como los horarios de funcionamiento y el personal que se va a requerir.



Listo San Ysidro

La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés), agencia encargada del proyecto de expansión y modernización de la garita de San Ysidro, confirmó que sus instalaciones están listas desde julio del 2016.



“Hemos escuchado por parte de la comunidad que las autoridades mexicanas planean abrir sus instalaciones a final de este mes pero no hemos recibido una notificación oficial”, informó el vocero de la GSA, Andra Higgs.



Las instalaciones de PedWest se encuentran ubicadas del lado Oeste de la garita de San Ysidro, que es a un lado del centro comercial de Las Américas en el lado estadounidense.



En PedWest, se abrió un segundo cruce peatonal desde Tijuana hacia San Ysidro en julio del 2016, y desde ese entonces se cuenta con la estructura para el cruce peatonal de Norte a Sur, pero hasta la fecha no se cuenta con ese acceso.



El proceso del cruce de peatones hacia el Sur será igual al cruce existente del lado Este de la garita de San Ysidro, que consta de un flujo abierto, mencionó, pero también se contará con dos casetas de inspección para el uso de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).