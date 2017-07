Electricistas critican gasto en reparación de luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

La asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (Comet) afirma que el proyecto de reparación de las 80 mil luminarias instaladas en la ciudad que proyecta el Ayuntamiento de Tijuana no es real.



Rolando Escobedo Ortiz, presidente del organismo, asegura que de acuerdo a estimaciones hechas por su gremio, la obra costaría 600 millones de pesos, mientras que la estimación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales es de alrededor de mil 500 millones de pesos.



“Como expertos en el tema sabemos que ese costo no es un costo real del valor de la iluminación de nuestra ciudad”, manifestó.



Una lámpara de tecnología LED con las necesidades de la ciudad cuesta 6 mil pesos, detalló, y al costo se le sumarían mil pesos más por instalación.



“Las empresas (de la asociación) tienen sus distribuidores, hablando con ellos, haciendo énfasis en este proyecto hicimos una evaluación y concluimos que la ciudad necesita lámparas de buena calidad, que no pase lo que ha pasado en otras administraciones, y hablamos de una lámpara de 150 watts de LED, de alta calidad, y tiene un costo aproximado de 6 mil pesos”, dijo.



Escobedo Ortiz especificó que la cotización solo contempla el cambio de la lámpara, y que los cambios de voltaje, que supuestamente las están dañando, se resuelve fácilmente.



“Habla sobre voltajes en algunas zonas, que es el principal motivo por el cual se dañan las lámparas, yo les diría que eso es algo muy fácil de corregir, es simplemente la voluntad de coordinar con la compañía suministradora, que en este caso es la CFE, ir a la base a los transformadores, ajustar el voltaje para que las lámparas no se estén dañando”, sostuvo.



El tipo de luminarias que se están proponiendo es la que comúnmente compra la iniciativa privada de la ciudad, agregó el vicepresidente del Comet, Ricardo Villa.



“Son luminarias que se venden en los desarrollos, en los fraccionamientos que se construyen en la ciudad, en las vialidades que hace la iniciativa privada, en los centros comerciales”, informó.



La autoridad municipal ha señalado que como parte del proyecto se requiere cambiar el cableado, pero el tesorero de la asociación, Carlos Acosta Castro, afirmó que el costo de ese insumo es menor.



Altos costos

De acuerdo a lo proyectado por Tesorería Municipal, la concesión del servicio de alumbrado público a una empresa privada por 15 años representaría una erogación de 250 millones de pesos al año, es decir 3 mil 750 millones de pesos en total.



Compra Estado mil luminarias más baratas



Por un monto total de 4 mil 225 millones de pesos, el Gobierno del Estado adquirió recientemente mil luminarias y otras 35 mil piezas diversas como tubos, bases y fotoceldas.



De acuerdo la licitación pública OM-ISEP-014-2017 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo Estatal, el costo unitario de la luminaria es de 1,920 pesos más IVA.



Sin embargo, el documento detalla que se compraron además 12 mil 500 “Tubos lineales T8 con Tecnología LED”, 20 mil “bases tipo G13 de 2 clavijas” y 500 “fotoceldas tipo ojo de 137 volts”.