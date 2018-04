Paga alcalde 6.3 mdp para posicionar imagen pública

TIJUANA, Baja California(GH)

El Municipio gastará 6 millones 347 mil 585 pesos en la contratación de dos empresas, una para informar los trabajos gubernamentales y la otra para la realización de un estudio con el objetivo de identificar el posicionamiento del Alcalde ante la población.



A través de la adjudicación directa la primera empresa beneficiada se trata de Dandy Creativo, la cual, ya recibió contratos millonarios el año pasado, pero en esta ocasión se le pagarán 2 millones 327 mil 585 pesos.



Esta llevará a cabo el desarrollo de la imagen en campañas de publicidad, consultoría y asesorías en mensajes y contenido para mantener informada de la gestión pública a la ciudadanía.



La otra se trata de Grupo Consultor de Mercados, la cual recibirá 4 millones 20 mil pesos por 10 meses de trabajo que vencen en diciembre del presente año.



El mencionado grupo llevará un estudio longitudinal de imagen y evaluación gubernamental con el objetivo de implementar un sistema de información que permita identificar la imagen y posicionamiento así como la evaluación que tiene la población sobre el desempeño del Alcalde y su gabinete.



El deterioro

Regidores de oposición coincidieron que el mencionado gasto es excesivo e innecesario, especialmente para tratar de mejorar la tan dañada imagen del presidente municipal Juan Manuel Gastélum ante los tijuanenses.



La regidora Mónica Vega Aguirre declaró que esta es la política del actual Ayuntamiento de Tijuana, el querer reivindicar la tan “golpeada” imagen del Alcalde, y aseguró que la única forma en que lo lograría es con acciones, programas, políticas publicas y un munícipe sensible ante los problemas de la sociedad.



“Darle respuesta a los vecinos de Lomas del Rubí, darle respuesta a los ciudadanos que hoy están sufriendo la inseguridad en Tijuana, poder tener programas de bacheo, de recolección de basura, de alumbrado público, de transporte público eficiente, esa es la mejor manera de reivindicar una imagen de un gobierno tan golpeado por la ineficiencia”, manifestó.



Consideró “estéril” que casi a la mitad de la administración municipal se gaste tanto dinero en encuestas y campañas publicitarias, mejor hubiera sido utilizado en la compra de equipo para la recolección de basura, en la seguridad pública o programas de bacheo.



Por su parte, su homóloga Julieta Aguilera Castro dijo que es evidente que la imagen del Gobierno municipal no es la mejor, y aseguró que no es necesario gastar más de 6 millones de pesos en eso.



Además, que haya transparencia con la población en la forma en que se contratan dichas empresas.



Aunque sí estuvo de acuerdo en invertir si es para informar sobre las reformas al reglamento municipal, los derechos y obligaciones de la ciudadanía.



El independiente Roberto Quijano Sosa señaló que existe un gran dispendio en materia de comunicación y relaciones públicas, inclusive la Dirección de Relaciones Públicas es una de las áreas donde más incremento presupuestal ha habido.



“Se me hace totalmente inapropiado e injusto que habiendo tantas necesidades que son evidentes, como el alumbrado, recolección de basura, este Ayuntamiento insista en seguir gastando dinero para mejorar la imagen en general del Ayuntamiento y de ciertos funcionarios públicos, particularmente del Alcalde”, dijo.



Agregó que en el área de la Dirección de Comunicación Social existe el personal para desarrollar dichas tareas sin que haya un gasto extra.