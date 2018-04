Suspenden operación a 16 casas hogar

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a que no han cumplido con los requerimientos que exigen autoridades para tener una licencia de operación, 16 casas hogar de Baja California fueron suspendidas, reveló la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.



La procuradora comentó que sólo dos casas hogar pidieron la cancelación del trámite de su licencia, decidieron no continuar con sus operaciones, 16 están suspendidas y pueden continuar con su trámite pero los menores fueron retirados.



Consuelo Luna Pineda señaló que los menores fueron desalojados debido a que las condiciones de las casas hogar representan un riesgo para continuar con el alojamiento. “Son un poco más de 200 menores de edad, la mayoría voluntarios, es decir que los mismos padres solicitaron el alojamiento y fueron reintegrados con sus familias o fueron ca- nalizados a las casas hogar autorizadas”, precisó.



En total hay 57 casas hogar con licencia de operación, faltan 54 que están en trámite, en la última visita a Tijuana se entregaron tres licencias más de operación y tres constancias de registro nacional. En los próximos meses esperan que las faltantes ya cuenten con el permiso para continuar con la operación de la institución, resaltó que de las que ya tienen la licencia, 27 ya tienen el registro a nivel nacional.



“Están pendientes diez de su expedición en la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, somos el primer Estado que llevó a cabo ese proceso de regularización y que contó con instituciones con registro a nivel nacional”, detalló.



El Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil, que se publicó en el mes de septiembre, aun está en elaboración para ser presentado ante el Congreso. Agregó que se presentará una reforma a dicha ley en el Congreso, con la intención de que tratándose de las casas hogar, la competencia para validar el programa interno de Protección Civil, quede a cargo de Protección Civil Estatal y no de los municipios.



“La problemática fue que en cada una de las áreas de Protección Civil y de bomberos se cuenta con criterios distintos y es algo que habíamos tenido un avance en trabajar con un solo criterio”, explicó.



Dijo que se ha logrado tener comunicación con las instituciones que ya habían cumplido y presentado sus carpetas en la Secretaría General de Gobierno, y que tuvieron que lidiar con los municipios posteriormente, con el fin de que se les entregue la licencia.



EN DATOS



16 casas hogar de Baja California fueron suspendidas.



2 casas hogar solicitaron la cancelación definitiva de las operaciones.



57 casas hogar cuentan con licencia de operación en Baja California.



54 casas hogar están en trámite para obtener su registro.