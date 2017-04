Podría duplicarse la exportación de atún en México

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras la determinación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en favor de México para imponer represalias comerciales a las importaciones procedentes de Estados Unidos, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California (Canainpesca), Juan Morán Sánchez, señaló que las exportaciones podrían duplicarse.



El líder empresarial aseguró que para México las expectativas son muy grandes, ya que se pronostica que podría duplicarse la exportación de atún nacional.



“La s ventas anuales andan alrededor de los 12 mil millones de pesos, es la cifra que se tiene del 2014, y con esta decisión de la OMC se espera que estas cifras puedan duplicarse tomando en cuenta lo que se va a exportar a Estados Unidos”, destacó.



El empresario recordó que antes del embargo atunero, la industria del atún era una de las más importantes en Ensenada, ya que había alrededor de 90 barcos.



“En 1980 Estados Unidos le puso un embargo primario a México, pero como el atún se empezó a exportar a Europa y Asia no afectó tanto, sin embargo en 1989 le puso un embargo secundario donde amenazaba a los países que si le compraban a México serían embargados económicamente”. Recordó.



Morán Sánchez mencionó que a partir de eso comenzó el declive de la industria atunera en Ensenada y comenzaron a venderse los barcos al extranjero.



“Actualmente en Ensenada hay una empresa que tiene un barco pero lo tiene rentado para el Sur porque por los costos no es conveniente venir a descargar a Ensenada, así que prácticamente la industria atunera en Ensenada no sufre modificación alguna”, explicó.