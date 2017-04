Familiares esperan información sobre menor muerto en escuela

TIJUANA, Baja California(GH)

Familiares del menor fallecido de la Secundaria General Número 28, ubicada en la Francisco Villa, aún no han tenido una explicación concreta de este hecho.



La madre del menor, quien cursaba el segundo año, dijo que su hijo tenía buena salud.



"Yo lo mandé a la escuela y me lo regresaron muerto".



Además expresó entre lágrimas que el personal de la secundaria le comunicó que a su hijo le había dado un calambre en la pierna, cayó al suelo y no despertó del desmayo.



Autoridades de salud detallaron que el menor fue trasladado al centro de salud de la colonia Francisco Villa, dónde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.



Hasta el momento hay unidades Uma resguardando el lugar.



Ni las autoridades de la secundaria ni del Sistema Educativo que se encuentran en el lugar de los hechos han dado información.