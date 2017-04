Música de Disney llega para celebrar a los niños

TIJUANA, Baja California(GH)

Para celebrar el Día del Niño, el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) se llenará de “Disney Jazz” este viernes 28 de abril, en un evento en donde chicos y grandes podrán disfrutar de los mejores clásicos infantiles a partir de las 09:00 horas.



Entre las sorpresas para los pequeños también está la presencia del Xolo Mayor, mascota del equipo de futbol Xoloitzcuintles de Tijuana, además, los niños no dejarán de reír y pasar un increíble día en donde serán festejados como ellos se lo merecen en un ambiente que nos llevará a vivir la magia de Disney a través de sus populares canciones.



Este 28 de abril, el grupo musical Cuatro Tiempos estará a cargo de amenizar tan gran evento en donde temas de famosas películas de Disney será interpretadas para deleite de la asistencia.



Y no solo la música será el protagonista, entre los invitados también se contará con el show del payaso Tony 86 que con su divertido espectáculo se encargará de hacer reír a grandes y chicos.



El Anfiteatro del ICBC se prepara para una celebración sin igual, dedicada a todos los pequeños en donde podrán cantar, bailar y divertirse en compañía de grandes personalidades del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.



A partir de las 9:00 am dará inicio esta mágica mañana en donde ningún niño puede faltar, habrá refrigerios y bebidas para los pequeños, el evento es gratuito y completamente familiar.



Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.



El Anfiteatro del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río. A espaldas del centro de Gobierno.