Lo que hay que saber del debate sobre ciudades santuario

SAN FRANCISCO, California(AP )

Por tercera vez, los tribunales dejan en suspenso un decreto presidencial que le quita fondos federales a las “ciudades santuario” que no cooperan con el servicio de inmigración. El presidente Donald Trump tilda el dictamen de “ridículo” y dice que apelará a la Corte Suprema.



Lo que hay que saber sobre las ciudades santuario y las tensiones con el gobierno nacional:



¿QUÉ DIJO EL JUEZ FEDERAL QUE RECHAZÓ EL DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE LAS CIUDADES SANTUARIO?

El juez de distrito William Orrick, de San Francisco, dijo que el presidente no tiene autoridad para fijar nuevas condiciones a una asignación de dinero aprobada por el Congreso.



Acotó que le orden ejecutiva compromete una cantidad de dinero mucho más grande que la que menciona el Departamento de Justicia y que el gobierno no puede retirar fondos si no hay una conexión clara entre el dinero y la política en cuestión.



El secretario de justicia Jeff Sessions dijo el miércoles que el presidente está perfectamente habilitado para emitir el decreto y que el Departamento de Justicia seguirá peleando el caso en los tribunales.



¿CUÁL SERÍA EL PRÓXIMO PASO DE TRUMP?

Podría recurrir al tribunal de apelaciones del 9no circuito. Pero ese juzgado es el mismo que bloqueó las restricciones inmigratorias que quiso imponer Trump a varios países de mayoría musulmana. Dieciocho de los 25 jueces activos de ese tribunal fueron designados por los demócratas. Trump dice que quiere llevar el caso a la Corte Suprema.



También podría reformular su decreto para vincularlo explícitamente con tres partidas relativamente modestas de fondos que según el gobierno estaban en juego.



¿QUÉ OTRAS COSAS PUEDE HACER EL GOBIERNO?

Trump podría impulsar en el Congreso una ley que le da autoridad para retener ciertos fondos, según Margo Schlanger, profesora de derecho de la Universidad de Michigan y quien fuera directora de la unidad de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Barack Obama.



Acotó, no obstante, que cualquier medida que tome el gobierno puede ser anulada por los tribunales si los jueces consideran que son injustificadamente coercitivas.



“Supongamos que dicen que no pueden recibir dinero alguno si no participan plenamente en los arrestos del servicio de inmigración”, explicó. “Eso sería algo coercitivo”.



Para que la ley sobreviva, por otro lado, debe haber una conexión entre el dinero en juego y la política de inmigración que el presidente trata de imponer, indicó Schlanger.



No está claro qué tan fuerte debe ser esa conexión, pero es previsible que Trump no pueda retener fondos para, por ejemplo, la construcción de carreteras para obligar a la municipalidad a dejar de proteger a los inmigrantes de la deportación.



¿QUÉ OTROS OBSTÁCULOS ENFRENTA EL DECRETO DE LAS CIUDADES SANTAURIO?

Orric emitió dictámenes en torno a dos casos presentados por la municipalidad de San Francisco y el condado californiano de Santa Clara. Seattle y dos ciudades de Massachusetts, Lawrence y Chelsea, también acudieron a los tribunales.



¿CUAL ERA LA POSTURA DEL GOBIERNO DE OBAMA EN TORNO AL DINERO PARA LAS CIUDADES SANTUARIO?

El año pasado el Departamento de Justicia informó a quienes reciben fondos para actividades relacionadas con la impartición justicia que los gobiernos locales no pueden prohibir a sus empleados cooperar con las autoridades del servicio de inmigración. De hacerlo, pueden quedarse sin esos fondos.



No se tienen noticias de ninguna medida que haya tomado el gobierno de Obama para forzar a los estados o a las municipalidades a cooperar en el servicio de inmigración.