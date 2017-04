Se quejan vecinos por perros callejeros en Márquez de León

ENSENADA, Baja California(GH)

Son varios los perros que deambulan por las calles de la colonia Márquez de León durante el día, que aunque tienen dueños o un hogar a donde llegar, husmean entre los desechos y hacen sus necesidades en otras casas.



Los vecinos constantemente se quejan porque tiran la basura de los tambos o hacen sus necesidades en los predios de otros residentes de la colonia, al parecer porque sus dueños los dejan estar en la calle.

La señora Concha comentó que se sabe cuando un perro se

escapa de su casa, porque se ve la intención de su dueño de regresarlo a donde es, mientras que los demás siguen en la calle, incluso con la posibilidad de que un vehículo los atropelle.



Entre las quejas destaca que los animales hacen sus necesidades en la vía pública o incluso los patios de otros vecinos, que además de que es mal aspecto, puede generar efectos negativos en la salud.



Don Carlos comentó que es muy seguido que los canes lleguen a su domicilio a hacer sus necesidades, especialmente uno al que identifica, y sabe que tiene dueño, pero a este no le preocupa dónde ande su mascota.



Dijo que procura mantener limpio su patio, por lo que cada vez que llegan los perros tiene que limpiar lo que hacen; aunque algunas veces logra ahuyentarlos antes de que defequen en su predio.



No es la misma situación para cuando estos animales defecan en la calle, pues no hay quien recoja y entonces se acumulan las moscas, que al mismo tiempo hacen criaderos con sus huevecillos, que más tarde pueden convertirse en focos de infección.



En cuanto al tema de la basura, el joven Ernesto dijo que es raro que se vea tiradero, porque no ha fallado el servicio de recolección de basura, que aunque se retrasa en algunas ocasiones, los desechos no sobresalen de los tambos.