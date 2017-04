Se pierden 2 mdd por veda de almeja

ENSENADA, Baja California(GH)

Los productores de almeja generosa de San Felipe continúan con fuertes pérdidas económicas debido a que continúa la veda implementada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, señaló Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California (Canainpesca).



“Los moluscos bivalvos siguen por arriba de los límites permitidos y todavía no se ha podido levantar la veda de almeja generosa en el Golfo, desde finales de enero no se ha pescado almeja generosa, en promedio se han dejado de capturar arriba de 400 toneladas, estamos hablando que son más de 2 millones de dólares los que se han dejado de captar”, reveló.



Morán Sánchez mencionó que en San Felipe hay alrededor de 22 permisionarios que se han visto afectados, sin embargo, por la parte del Pacífico hay aproximadamente otros 16 permisionarios que sí pueden capturar pero no ha sido posible por las condiciones naturales.



“En el área del Pacífico no hay ningún problema de marea roja, sin embargo hay una veda normal del animal, la almeja se esconde en malos tiempos y vuelve a salir cuando existen las condiciones adecuadas para alimentarse, esto acaba de comenzar hace unas semanas y se ha pescado muy poco”, explicó.



El presidente de Canaipesca comentó que por el momento no hay desabasto del producto, ya que los meses de abril y mayo son los más flojos en el mercado asiático, sin embargo se ha estado exportando almeja de Puerto Peñasco.



Por otra parte, destacó que luego de haber tenido un muy mal año para la pesca en 2016, en los últimos meses han tenido un repunte en diversas especies.



“La cámara ha estado muy activa velando por los intereses de los pescadores y los industriales de la pesca, se está mandando más producto a Europa como la merluza, la pesca está subiendo y estamos teniendo un mejor año”, afirmó.