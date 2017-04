Critican visita 'fantasma' de embajador desayundor salesiano

TIJUANA, Baja California(GH)

Como una visita “fantasma” calificaron asociaciones civiles y activistas la presencia del embajador de Haití en Tijuana, Guy Lamothe, quien la semana pasada acudió a hacer un recorrido a las instalaciones del desayunador salesiano Padre Chava.



En redes sociales activistas y coordinadores de albergues donde la situación permanece crítica rechazaron esta acción y la calificaron como exclusiva.



“La visita no solo molesta por tardía, sino por exclusiva. Ya que no se avisó ni a la comunidad haitiana ni a la sociedad civil que ha sido el soporte de esta crisis migratoria”, manifestó Paulina Olvera, integrante de Espacio Migrante y del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.



En un escrito que compartió a través de la plataforma en línea de Espacio Migrante, ahondó en la crítica hacia las autoridades locales que han negado que exista una crisis humanitaria desde el arribo de los migrantes haitianos.



Retomó la opinión de migrante Christopher Faustin, quien se convirtió en vocero y representante de los haitianos en Tijuana, quien señala al diplomático por no reunirse con los coordinadores de los albergues emergentes donde se provee con dificultades las necesidades básicas de los migrantes.



Estimó que en Tijuana permanecen más de mil 500 haitianos adaptándose a la dinámica de esta ciudad, mientras se integran a actividades productivas para sacar adelante a sus familias.



Al momento funcionan cerca de 30 albergues en Tijuana donde permanecen los migrantes haitianos, donde no quedan más de 20 personas excepto por el templo Embajadores de Jesús en el Cañón de los Alacranes en el cual todavía se contabilizan más de 70 haitianos.