'Elote Unicornio', un éxito en Tijuana; filas de clientes

TIJUANA, Baja California(GH)

Del cuerno de “Burricornio”, un mítico animal creado por La Elotería, salieron las chispas para la elaboración del “Elote Unicornio”.



Un elote entero cubierto con aderezos mágicos en color rosa, morado, y azul, así como grajeas de colores y brillantina comestible.



El Elote Unicornio conmocionó ayer a tijuanenses, quienes incluso hicieron fila en las dos sucursales del negocio tijuanense.



“Sáquese con su frappe, los mexicanos tenemos nuestro animal mítico”, se expuso en el video de redes sociales donde se explicó el origen del Elote Unicornio.



“Está muy bueno, es una experiencia diferente, me llamó la atención el color y saber cómo sabía”, comentó Betsaveth García, quien no se perdió la oportunidad de probarlo.



La tradición y sabor mexicano que caracteriza al establecimiento prevaleció en la receta del Elote Unicornio.



“Son ingredientes 100% mexicanos, ingredientes muy ricos para el paladar”, explicó Elizabeth Chavarín Alarcón, propietaria del negocio.



El Elote Unicornio es un juego, es diversión, enfatizó.

Informó que el Elote Unicornio solo se vendió ayer y no regresará, aunque el éxito fue rotundo y se propagó rápidamente a nivel nacional.