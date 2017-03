Sin definir, proyecto de transporte para estudiantes: Desom

TIJUANA, Baja California(GH)

El proyecto de creación del transporte subsidiado para estudiantes, que tiene como propósito apoyar a los jóvenes para que no abandonen su educación escolar, aún no se define por completo.



Así lo declaró Mario Osuna Jiménez, secretario de Desarrollo Social Municipal (Desom), quien dijo que para este proyecto está trabajando en una mesa de análisis con el XXII Ayuntamiento, Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv), Sistema Integral de Transporte de Tijuana (Sitt) y la Dirección de Vialidad y Transporte.



“Estamos por cerrar la propuesta de apoyar a los jóvenes que tienen la necesidad económica de tomar el transporte. Seguro estoy que en las próximas semanas el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, estará dando a conocer en qué consiste el formato de apoyo a los jóvenes en materia de transporte”, aseguró Osuna Jiménez.



Asimismo, comprendió la molestia que genera la actual situación del transporte público entre los estudiantes, principalmente.



“Lo que Tijuana requiere es la modernización del transporte, para eso tienen que ver las plataformas en donde podamos darle un seguimiento a los jóvenes que se les pueda ayudar en este sentido”, urgió el secretario de Desom.



Por ello, opinó sobre las manifestaciones que organizarán los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en contra de las tarifas no autorizadas por el XXII Ayuntamiento.



“Es importantísimo que los estudiantes sepan que no hay autorización de incrementos al transporte. En todo caso hay que denunciar el número de la unidad, la ruta, para nosotros canalizarlos. Los transportistas deben respetar las tarifas y más a los jóvenes”, exhortó Mario Osuna Jiménez.



Asimismo, durante los resultados de la beca de estímulos económicos 2017, que consta de mil pesos, el secretario Desom junto con Miguel Loza Ginuez, director del Imjuv, estimó que los alumnos utilizan por lo menos 4 transportes, lo que equivale al gasto de 50 a 60 pesos diarios.