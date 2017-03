Continúan gestiones para evitar embargo de camarón

ENSENADA, Baja California(GH)

La Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) continúa en pláticas con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) estadounidenses que han anunciado un boicot y exigen el embargo del camarón mexicano, argumentando la defensa de la baquita marina, sin embargo, esto podría traer perdidas millonarias.



El Presidente de Canainpesca en Baja California, Juan Morán Sánchez, explicó que las asociaciones ambientalistas enviaron una carta al gobierno de Estados Unidos solicitándole que aplique un embargo contra México.



“No podemos dejar que llegue a ese grado, ya sucedió el año pasado en la pesca del Golfo Ulloa, Estados Unidos consume más del 85% de nuestro camarón, no podemos dejar que eso suceda, porque son de mil 500 a 2 mil toneladas que se pescan y sería una afectación muy grande”,



El empresario mencionó que el gobierno mexicano ha trabajado en concreto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para aclarar todas las especulaciones que se han formado en torno a la vaquita marina.



“Han querido hacer ver que los barcos camaroneros van y pescan en la zona donde está la vaquita y no es así, los barcos no entran en la delimitación que existe en el área de núcleo y en el área de amortiguamiento, están perfectamente monitoreados”, afirmó.