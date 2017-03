Preocupa a hoteleros la imagen de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el incremento de homicidios en los últimos meses, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Jean Loup Bitterlin Geffroy, manifestó su preocupación por la percepción de los turistas que visitan Ensenada en Semana Santa.



“Cuando los inmigrantes se empezaron a dar cuenta que la “green card” no garantizaba que pudieran regresar a Estados Unidos, se generó miedo y es una cantidad fuerte de turistas”, explicó.



El empresario comentó que el año pasado fue el mejor que tuvo Ensenada en los últimos diez años gracias a la consolidación del destino por el vino y la gastronomía, sin embargo, señaló que el turismo es una industria muy frágil y los 34 homicidios ocurridos en lo que va del año podrían afectar bastante.



“En Ensenada la Semana Santa no es la mejor temporada, no es igual que Puerto Vallarta y otros destinos mexicanos, todavía el agua está fría y no hay tanto movimiento en las playas, ahorita la principal atracción de nuestro municipio es la gastronomía y los valles vitivinícolas”, opinó.



Bitterlin Geffroy informó que la ocupación hotelera en los primeros tres meses del año ha sido abajo del 40%, sin embargo, es probable que en los próximos meses se vaya recuperando.



Por otra parte, con la llegada de nuevos hoteles a la ciudad, el Presidente de la asociación consideró que la ciudad todavía no está preparada para tantas habitaciones.



“Ensenada todavía no está para cuatro o cinco nuevos hoteles, el promedio del año pasado fue 53% de ocupación, arriba del 50% ya empieza a ser negocio pero que vengan 300 o 400 cuartos nuevos habrá que ver como reacciona, eso nos ayuda para que mejoremos los hoteles existentes, pero insisto que la solución es un centro de usos múltiples para traer congresos todo el año” argumentó.