Ascienden a más 2 mil 143 mdp desvíos en el Municipio

ENSENADA, Baja California(GH)

Hasta el momento los desvíos realizados en la administración de Gilberto Hirata Chico, ascienden a más de 2 mil 143 millones de pesos, informó la Síndico Procurador del 22 Ayuntamiento, Laura Karina Castrejón Bañuelos.



En reunión con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), la funcionaria comentó que durante la administración pasada el pasivo del Ayuntamiento aumentó 800 millones de pesos, sin embargo, el resto corresponde al desvío de fondos federales.



“Haremos todo lo que este en nuestras manos para que no quede impune lo ocurrido, los recursos generalmente fueron desviados a la cuenta corriente, es decir, nómina, compensaciones y otros conceptos”, declaró.



Aclaró que lo que corresponde a los recursos federales como el Ramo 33, le concierne a la Auditoria Superior de la Federación presentar las denuncias correspondientes, es por eso que a principios de abril estaré presentando la carpeta con las observaciones”, indicó.



Entre los múltiples desvíos, comentó que hubo uno de 500 mil pesos a la Cruz Roja, donde los ingresos de las aportaciones que recaudó el Municipio para dicha institución, se pasaron a la cuenta corriente.



Asimismo, señaló que en los próximos días presentarán una denuncia por abuso de autoridad al haber solicitado un crédito por más de 600 millones de pesos con la institución bancaria Bansi.



“Para contratar deuda pública se establece que tiene que haber autorización del Cabildo y posteriormente del Gobierno del Estado y los montos son muy específicos en qué se van a utilizar, conforme a las auditorias detectamos que al dinero no se le dio el destino correspondiente”, explicó.



Castrejón Bañuelos dijo que algunos ex funcionarios, como el ex tesorero y el ex director de infraestructura ya comparecieron ante la Sindicatura Municipal, sin embargo, hasta el momento no han logrado localizar al ex alcalde, Gilberto Hirata Chico.



Por su parte, el Presidente del CCEE, Marco Antonio Coronado Valenzuela, consideró que es sumamente indignante que exista un desvío tan excesivo en las arcas municipales y exigió que la Sindicatura que actúe rápidamente para que se lleven a cabo las denuncias y que los funcionarios responsables sean inhabilitados o encarcelados, según lo determine un juez.