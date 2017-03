La 'Ruta' fue ganar la bienal

TIJUANA, Baja California(GH)

La fotografía es un lenguaje estructurado en sus formas y significados, enriquecidas por su propia historia y en este caso la es, en la foto “Ruta 30.2” del fotógrafo Tizoc Santibáñez, quien ganó la Segunda Bienal Nacional del Paisaje.Con los elementos propios de una foto de esta categoría para la convocatoria del Instituto Sonorense de Cultura , la imagen reunió ese lado social, las casas, su interior, luces y el campo donde se ubica.“Todo es un área que conforma un terreno que lo hace paisaje y los elementos sociales que vienen siendo las colonias, el cerro El Coronel y todo eso, yo bajo ese criterio vi que esa foto tenía posibilidades”, explicó Santibáñez.Su captura fue con una Canon 5D Mark II cerca del Ejido Primo Tapia a unos 15 kilómetros al Sur de Rosarito en Baja California, un poblado un tanto austero al que la cámara del ganador le dio vida.Foto: Tizoc Santibáñez“La foto no la tomé para la Bienal, esa foto forma parte de un proyecto que estoy haciendo todavía que se llama ‘Penumbra’ que consiste en paisajes nocturnos en diferentes áreas de la entidad hasta ahora, de ahí escogí la imagen para el concurso”, explicó.Esta disciplina fotográfica es una de las más llamativas, y muchas veces se está acostumbrado a disfrutarlas en auroras boreales, atardeceres, ciudades, pero pocas veces en un paisaje de zonas marginadas y nocturno.“No es que nunca se vea algo así, pero es poco común y yo pensé que eso también me ayudaba para participar, el concurso es una Bienal de Arte multidisciplinaria con un criterio distinto para calificar”, indicó el fotógrafo.Santibáñez, con alrededor de 26 años de carrera, inició su romance con la fotografía en el lado editorial, es decir, el fotoperiodismo donde descubrió otras historias, pero siempre con el compromiso fiel a sus propias intenciones.“De un tiempo para acá decidí hacer fotografía de autor como para hacer cosas o mostrar cosas de mí, antes me dedicaba al fotoperiodismo aquí en FRONTERA, y eso no permite mostrar tanto cosas personales sino que tienes que cumplir con una función social sin intervenir tanto de manera personal”, consideró.