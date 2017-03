Muchas incógnitas en torno al muro que propone Trump

LOS ÁNGELES, California(AP)

Antes de ser político, Donald Trump se dedicó a la construcción de grandes edificios como casinos, hoteles y torres de oficinas. Ahora como presidente, Trump le ha puesto la mira a lo que sería su proyecto más ambicioso y seguramente el más controversial: Construir un muro a lo largo de toda la frontera con México. ¿Cómo lo hará? ¿Cuánto costará? ¿A quién beneficiará?



Abundan las incógnitas, pero a final de cuentas, dicen los expertos, si el proyecto realmente se concreta, los beneficiarios serían las grandes empresas de construcción y sus proveedores.



Las empresas de ingeniería y de infraestructura que ya antes han trabajado para el gobierno probablemente se llevarán contratos cuantiosos, entre ellas Kiewit y Flour Enterprises.



Ambas tienen subsidiarias que ya se han apuntado como interesadas en participar.



Aun así, el proyecto probablemente enfrentará los mismos obstáculos que han agobiado al sector de la construcción en años recientes, como por ejemplo la escasez de mano de obra cualificada y el alto precio de las materias primas.



Aquí un vistazo de lo que se sabe y de lo que no se sabe por sobre cómo el proyecto del muro fronterizo afectaría a compañías de construcción:



¿CUÁLES EMPRESAS SON LAS MEJORES CANDIDATAS PARA TRABAJAR EN EL MURO?

El gobierno ha elaborado planes de contratar a empresas para el diseño y la construcción. Otras empresas más pequeñas podrían servir de subcontratistas. Un factor que el gobierno deberá tomar en consideración es la habilidad de esas empresas de pagarle a subcontratistas y de sacarles un rendimiento eficaz. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza se ha fijado como meta darle el 38% de los contratos a firmas pequeñas.



Aproximadamente 850 compañías han expresado interés en estar involucradas. Entre ellas están algunas pequeñas como Nationwide Construction Services de Jacksonville, Florida y la Northwest Geotechnical Consultants de Wilsonville, Oregón. Entre las más grandes están una subsidiaria de Parsons Corp. y Vulcan Materials Co., productora de asfalto y concreto.



"Probablemente se requerirá una empresa grande de amplias cualidades que esté acostumbrada a manejar múltiples proyectos bajo un interés común y que tendría que subcontratar a muchas otras empresas más pequeñas", opinó Ty Gable de la Asociacion Nacional de Productores de Concreto. "El proyecto será un gran impulso para muchas empresas de suministro de materias primas".



El gobierno ha dicho que su ambición es no solo construir un muro físico sino también rutas de acceso, entradas para vehículos, postes de luz, torres de comunicación, sensores en tierra y cámaras de vigilancia. Eso implica una gran generación de empleos, más allá de las empresas constructoras.



Entre las empresas que han expresado interés está Border Technology Inc. de Hereford, Arizona, cuyo sitio web dice haber trabajado con la Patrulla Fronteriza usando drones y otros dispositivos para vigilar la frontera.