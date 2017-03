Enamora a TJ canto de Reik

TIJUANA, Baja California(GH)

Con expectativas cada vez más grandes, una carrera en ascenso de 12 años y un noviazgo que parece estar más sólido que nunca, así definió su noche el grupo Reik en el Audiorama de El Museo El Trompo, la noche del sábado.



En un concierto especial, rodeado de amigos, familia, y desde luego sus fans, Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín agradecieron la hospitalidad de los fronterizos.



“Gracias por escucharnos, por creer en nuestra música, en lo que tenemos que decir, llevamos doce años trabajando, gracias a lo que nos dan.



“Siempre es lindo estar arriba del escenario, tener la oportunidad de hacer música, pero hacerlo frente a la gente que te impulsó para llegar a donde hemos llegado es extra especial”, fueron las palabras de su vocalista Jesús.



Iniciaron su recorrido musical de 21 temas con “We Only Have Tonight” y la euforia de más de 6 mil almas que vibraron de par en par con su música.



Un público variado arropó al trío cachanilla, desde adolescentes acompañados de sus padres, hasta parejas de jóvenes adultos que iniciaron la carrera con ellos.



Le siguieron temas como “Tu mirada”, “Noviembre sin ti”, “Me duele amarte”, “Invierno” y un popurrí de canciones no tan radiales que igual estaban en la memoria de los presentes.



Tomó el micrófono “Bibi” para agradecer nuevamente el apoyo, el ser cómplices de esa aventura, de hacerlos crecer, pero sobre todo de no soltarlos y darles el apoyo.



Con un escenario sumamente sencillo, una pantalla plana a sus espaldas, la compañía de tres músicos invitados más, Reik compartió imágenes de sus videos musicales así como de Baja California.



“En este recorrido verán imágenes muy conocidas para ustedes, llevaremos al mundo a Baja California” dijo Navarro.



“Fui”, “Voy a olvidarte”, “Inolvidable”, “Náufragos”, “Yo quisiera”, “Creo en ti”, “Niña”, “Ya me enteré” y “Qué vida la mía” fueron parte de su set list.



Por espacio de dos horas, uno de los grandes grupos del pop actual hizo vibrar un audiorama como pocas veces se ve a su capacidad.



Al detalle:

Trío: Reik

Inicio: 22:30 horas

Final: Después de la media noche

Canciones: 21

Las más coreadas: “Noviembre sin ti”, “Inolvidable” y “Qué vida la mía”

Asistencia: Arriba de 6 mil personas