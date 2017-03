Celebra 17 aniversario zoológico de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt) celebró el 17 Aniversario del Zoológico de Tijuana, ubicado en el Parque Morelos.



Durante esta fiesta hubo exposiciones de reptiles, como iguanas y víboras, y donaciones de arbolitos, como una manera de motivar a los visitantes a proteger al medio ambiente.



Lo anterior para dar a conocer las actividades que realiza el Simpatt para mantener y conservar el Parque Morelos. Asimismo, para invitar a los visitantes a que respeten el reglamento del principal pulmón verde de Tijuana.



Aun así es muy común que el personal del Simpatt sorprenda a los visitantes arrojar comida, plásticos y basura a las áreas verdes e instalaciones.



“Lo ideal sería que la gente no tirara basura, no le diera de comer a los animales. Pero todos los días trabajamos para que la gente se integre a nuestro plan de seguridad”, expresó Roberto Valdez Armenta, encargado del zoológico.



Asimismo, aprovechó la ocasión para aclarar que el Parque Morelos no es “un lugar de reservorio de animales. Por eso, la comunidad debe tener más cuidado al adoptar a animales, porque cuando ya no los quiere, los vienen a traer aquí y este no es un lugar para recibir a gatos, perros u otras mascotas”.



Por su parte, David Mondaca Camacho, director del Simpatt, dijo que el aniversario 17 del zoológico es un motivo más para protegerlo.



“Estamos reforzando la seguridad en los hábitats de los animales y colocando señalética. El área de cocodrilario lo estamos reforzando, porque el área no cumple con todas las medidas de seguridad”.



Finalmente, Roberto Valdez Armenta dijo que se está trabajando para convertir el Zoológico de Tijuana en un bioparque que sea de atención de rescate hacia los animales para después reubicarlos a sus hábitats naturales.