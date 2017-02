Último día de Carnaval será regional

ENSENADA, Baja California(GH)

Para el último día del Carnaval 2017 “Orígenes e Identidad”, el comité organizador tiene programada una noche exclusiva para el talento local y regional de Baja California.



Octavio Gutierrez, director Operativo del festejo, indicó que para este martes se espera la participación de seis bandas ensenadenses, entre las que destacan Tokadiscos, Mala Banda y Tacon Machine.



Asímismo, tocarán también en el templete principal una banda originaria de Tijuana y otra más de San Diego, que comenzarán a partir de las 18:00 horas.



Recordó que se realizará el tercer y último desfile de Carnaval sobre el Bulevar Costero, que iniciará en la avenida Teniente Azueta y finalizará en el templete principal de la zona de festejos a las 14:00 horas.



Dijo que, al igual que el sábado cuando se presentó la Sonora Dinamita, se espera una afluencia de alrededor de 30 mil personas para celebrar el cierre de los festejos.



Por otro lado, agregó que, de acuerdo con los pronósticos del tiempo, para este día no se esperan lluvias, por lo que invitó a la comunidad a unirse y asistir al último día del evento.



Lluvia no arruina el ambiente



Hasta la tarde de este lunes, los organizadores del Carnaval no habían reportado daños en la zona de festejos, aunque aseguraban que debido a las lluvias habría poca asistencia.