Suspenden clases hoy en Tecate, Tijuana Rosarito y Ensenada

(GH)

Debido a los pronósticos de fuertes y abundantes lluvias, el Sistema Educativo Estatal (SEE), informó que hoy no habrá clases en planteles en educación básica, media superior y superior de Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate.



Mediante un boletín de prensa el Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió la recomendación.



Agregó que dicha recomendación se origina en una primera instancia para salvaguardar la integridad de los estudiantes, así como de la planta docente y administrativa de los centros escolares de todos los niveles educativos.



Con esta medida se busca facilitar los trabajos preventivos de las cuadrillas de elementos de policía, tránsito y emergencias en los municipios antes señalados.



En lo que refiere al municipio de Mexicali, indicó que las clases se desarrollarán de manera normal.



Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.



En Tijuana puede consultar a través de la línea telefónica (664) 633 5000, para mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones climatológicas y la reanudación de clases.



Por último, Mendoza González informó que mediante la Línea Educativa los bajacalifornianos podrán compartir reportes relacionados con incidentes en centros escolares por encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, entre otras.