Exhortan evitar el consumo de moluscos bivalvos

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el propósito de prevenir afectaciones a la salud, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, brinda pláticas informativas a productores de moluscos bivalvos, además de constantes monitoreos y verificaciones a establecimientos; para evitar el consumo de estos productos ante la declaración de la veda sanitaria.



El titular de la Dirección, Leopoldo Jiménez Sánchez, indicó que la veda sanitaria temporal implementada en este mes de enero, fue debido a que los valores analíticos arrojados fueron mayores a la norma establecida (NOM-242-SS1-2009) de saxitoxina en moluscos bivalvos, exclusivamente en el Mar de Cortés.



Explicó que este fenómeno es una contingencia ambiental natural y no se tiene un tiempo estimado de duración; recordó que en el año 2015 también se presentó una situación muy similar, la cual abarcó de enero a septiembre de ese año.



Comentó que esta veda es para las áreas de cosecha en San Felipe, Puertecitos y el Golfo de California; desde el Delta del Río Colorado hasta Punta Cerro Prieto, por lo que no se puede extraer, comercializar, ni comer ningún molusco bivalvo (cualquier tipo de almeja, mejillón, ostión, pata de mula, callo de hacha).



Resaltó que hasta el momento no se ha registrado ningún caso sospechoso por intoxicación de saxitoxina (biotoxina paralizante), derivado del trabajo del personal de esta dirección que realizó acciones de verificación a establecimientos, aseguramiento y destrucción de dichos productos, desde el momento de tener conocimiento de la situación.



Afirmó que se continuará con los análisis en búsqueda de la saxitoxina, hasta que se presenten tres resultados consecutivos en niveles normales de esta biotoxina, una vez encontrado el negativo de la presencia de la misma, se levantará la veda sanitaria para los moluscos bivalvos.



Por tal motivo, el funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a evitar extraer y consumir estos productos de esa zona específicamente.