Ensenada reforzó lazos con cámaras de EU

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la incertidumbre que ha generado el discurso político del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo la reunión denominada “One Border Coalition”, con el objetivo de reforzar una economía binacional progresista, así como revisar los estatutos de los intercambios mercantiles



El evento contó con la participación del director de Relaciones Internacionales, Jared Gutiérrez López, quien le dio la bienvenida a líderes empresariales y academicos provenientes de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.



Jared Gutiérrez manifestó la colaboración del Gobierno Municipal como un ente facilitador para la consecución de estas reuniones, en las que se coordinan esfuerzos para establecer una agenda estratégica que mejore las políticas públicas y el comercio entre ambos países.



Puntualizó que este tipo de mesas de trabajo que se han realizado durante un año, han buscado que ambas naciones cuenten con programas que beneficien la infraestructura fronteriza y las relaciones binacionales.



Resaltó que para el Municipio de Ensenada es de suma importancia mantener una relación de respeto, cordialidad y colaboración con el país vecino, ya que gracias a diversos hermanamientos con ciudades de California, se ha logrado llevar a cabo programas y donaciones en beneficio para los ciudadanos.



No obstante, enfatizó que todos los días el puerto recibe turistas norteamericanos, quienes disfrutan de Ensenada como una ciudad tranquila y un trato cálido por parte de los mexicanos.



En la reunión realizada en el Museo del Vino participaron integrantes de San Diego Regional Chamber of Commerce, Canacintra Ensenada, Smart Border Coalition of San Diego and Tijuana, Institute of The Americas, entre otros.