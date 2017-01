Inicia gira en Tijuana Álvaro Torres

TIJUANA, Baja California(GH)

“Me siento muy emocionado por volver a Tijuana, ahí el público me trató muy bien, siempre con mucho cariño y muy apreciativo de mis canciones, así que será un gusto reencontrarme”, dijo Álvaro Torres.



El cantautor salvadoreño considerado como “El último romántico” eligió Tijuana para el arranque de su gira por México, lo hará este 11 de febrero en El Foro.



“Voy a presentar lo que el público ya conoce, porque no pueden faltar, ese es el motivo que sin duda nos reunirán todas esas canciones que fueron importantes para los enamorados”, explicó en entrevista vía telefónica.



Con más de 30 años de trayectoria el intérprete de “Hazme olvidarla” también le dará ese toque fresco a su gala musical con temas de su reciente material “Otra vida”.



Este disco de la mano del español Alejandro Jaén presenta la misma línea melódica, el amor, la inspiración, las emociones íntimas que se pueden experimentar en el enamoramiento.



“Este nuevo disco tiene un poco de frescura porque además está trabajado con gente joven como mi hijo Astor Torres que ha producido algunos temas”, sostuvo.



Con su conocido arte de escribir con elegancia y estilo, Torres no pierde su esencia romántica de lo que es, incluye canciones muy eróticas, tiernas.



“Está muy completo el disco, hay hasta ritmo porque hay un tema que se titula ‘Sería perfecto’ que es un acercamiento a la música urbana con el propósito de llegar a los más jóvenes”, explicó.



NUEVAS CORRIENTES

Para el cantautor de “Mi amor por ti” que interpretara al lado de “Marisela”, la madurez le ha permitido entender los tiempos, pero dice que ve pasar sOlo las corrientes musicales, ya que el amor es el mismo.



“SÉ que siempre ha sido lo mismo, la juventud se impone, obviamente, pero yo hago mi trabajo, lo hago de corazón, sintiendo lo que siento y la otra es que las nuevas generaciones han logrado cosas masivas, pero igual no me quita el sueño de no poder competir con ellos”, recalcó.



Confiado de que siempre habrá personas románticas, soñadores, amantes solitarios y parejas, señaló que lo cursi siempre estará presente.



“Lo cursi, lo antiguo, hasta el joven que anda ahora reggaetoneando se va a refugiar en una canción de Álvaro Torres”, consideró.



SANGRE MUSICAL



Como buen padre, Álvaro Torres apoya la carrera de su hijo Astor, quien desde hace tres años viene dando muestras de mucho talento.



“Él siempre abre mi concierto e intento echarle la mano en todo lo que se pueda, sin duda ha sido despacio pero seguro”, agregó que su retoño sigue proponiendo en su carrera.



“Él sigue cantando, componiendo para sí mismo, para su molino siempre”, compartió.



Álvaro Torres nunca se ha ido, si bien se ausentó un poco de México, su voz, su sentimiento, sus canciones permanecen y las evocará en la frontera.