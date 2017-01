Incertidumbre, el panorama para industriales

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante un escenario de incertidumbre es fundamental fortalecer a las empresas locales, declaró Marcello Hinojosa Jiménez al tomar protesta como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana para el periodo 2017-2018.



"Vamos a estar en tiempos de incertidumbre, yo creo que este próximo año tenemos que trabajar mucho sobre lo que es capacitar a las empresas, certificarlas y prepararlas para exportar directamente buscando nuevos mercados", manifestó.



"Seguimos trabajando mucho en fortalecer las Pymes, hacerlas más eficientes, certificarlas, de manera que vamos a tener empresas locales, son pocas ya las familias industriales que tú puedes contar en Tijuana, es importante trabajar en fortalecerlas", enfatizó.



Como parte de las acciones en su segundo periodo como presidente del organismo, Hinojosa Jiménez señaló que continuarán trabajando en la transparencia, y en ofrecerles mejores servicios a sus socios.



Como parte de la toma protesta se rindió homenaje post mortem a Salvador Camarena Íñiguez; sus hijos recibieron el reconocimiento.



La toma de protesta se realizó ayer ante la presencia de presidentes de diferentes organismos empresariales, así como funcionarios públicos.



Denuncia



El líder empresarial informó que se presentó una denuncia penal en contra del ex presidente de la Canacintra Tijuana, René Romandía Tamayo, por el faltante de cerca de 7 millones de pesos.



"Se hizo una denuncia penal y se tiene que restituir porque está fundamentada en tres auditorías externas certificadas", dijo.



Especificó que Canacintra y auditores externos revisaron los tres años de gestión de Romandía Tamayo.



"Estamos solicitando la comprobación, si es que existe, ya se ha dado varias oportunidades, pensamos que no la hay, y si no la hay se tiene que restituir el dinero, es dinero que son fondos públicos y fondos privados", puntualizó.