Lluvia agrava problemas de la basura

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde que inició la gestión del 22 Ayuntamiento, la recolección de basura en la ciudad de Tijuana se ha visto afectada por la falta de camiones que presten el servicio.



Según información brindada por el Sindicato de Burócratas, de las 120 unidades con que se cuenta para recoger los desechos de los hogares, 70 están en talleres esperando por mantenimiento, mismo que no se ha dado por falta de presupuesto.



En este sentido, el Gobierno actual ha recalcado que la administración del pasado Presidente Municipal dejó un serio problema en lo que respecta a las finanzas de la ciudad y esto ha sido el causante principal en el retraso de la prestación de diferentes servicios, incluyendo el de la basura.



“La topografía de Tijuana es tremenda, se acaba los camiones, empiezan las reparaciones, cuando de repente ya no tienes dinero para pagar se crea un vicio. No quiero pensar de mala fe, quiero pensar que por azares del destino entrando diciembre se descompusieron muchos”, señaló el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Problemas de salud



Cuando la basura no es recolectada queda en las calles, a la intemperie, y perros y gatos callejeros rompen bolsas y la dejan expuesta al aire al libre. Esto, más allá de solo generar mal olor, es fuente de infecciones que ponen en riesgo la salud de los habitantes.



Roberto Sanabria, médico de urgencias del Hospital General de Tijuana, dijo que los riesgos de salud que se enfrentan al respirar los residuos de basura son distintos y por ende debe siempre haber aseo.



“Cuando se acumula mucha basura, en especial cosas orgánicas”, detalló, “empieza a haber descomposición, proliferación de bacterias y es ahí donde vienen los problemas con la salud, en especial las gastrointestinales, problemas diarreicos”.



Agregó que cuando hay lluvia y viento es más fácil para las bacterias viajar por agua y tierra, lo que pone en riesgo no solo a la población que está en contacto con la basura, sino a la gran mayoría que habite a los alrededores.



“Esto puede repercutir principalmente en menores de edad y ancianos, obviamente de ahí se pueden venir otros problemas más serios si son personas con factores de riesgo o mala alimentación, lo cual podría llevarlos a una intervención médica importante en caso de una hospitalización”, detalló.



Por último, recalcó que dependiendo el desperdicio con el cual se tenga contacto, será la enfermedad que se puede contraer, la cual por lo general tiene relación con el estómago en el caso de las gastrointestinales y en pulmones, garganta y nariz en el caso de las respiratorias.



El medio ambiente



Lejos de ser solo un problema de salud y de imagen, la aglomeración de la basura genera efectos negativos al medio ambiente, agua, tierra y aire, se contaminan luego de que los desperdicios llevan mucho tiempo expuestos al medio ambiente.



Mónica Vega, regidora y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que Tijuana enfrenta un serio problema de recolección de basura.



“Tijuana es una de las ciudades con mayores índices de contaminación en el País porque Baja California es también un Estado con índices elevados, y bueno, Mexicali y Tijuana se compiten el primer lugar en el Estado”, recalcó.



En este renglón, manifestó que se requieren estudios detallados para conocer el daño desencadenado en la ciudad por la prolongada exposición de la basura al medio ambiente.