Alcaldes rechazan fin de ciudades santuario

WASHINGTON D.C. (Agencias)

La asociación de alcaldes estadounidenses expresó sus reservas sobre la acción ejecutiva de Donald Trump que privó de fondos federales a las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias.



Tom Cochran, presidente de la asociación que agrupa a los alcaldes de mil 408 ciudades, y Thomas Manger, titular de los comandantes policiales de las principales ciudades de la nación, alegaron que la Corte Suprema calificó de inconstitucional negar fondos federales para obligarlas a acatar políticas federales.



Los gobiernos locales “buscan crear relaciones de confianza con sus comunidades inmigrantes y no deben ser castigados porque este factor es esencial para reducir el crimen y ayudar a las víctimas”, dijeron.



Agregaron que las solicitudes de detención emitidas por la policía migratoria no ofrecen justificación legal para que las policías locales arresten a alguien.