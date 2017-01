Reforzarán acciones organismos a favor de los migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras el anuncio del primer mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la construcción de un nuevo muro entre México y Estados Unidos, asociaciones pro migrante reforzarán sus acciones de labor.



Para José Moreno Mena, presidente de Coalición Pro Defensa del Migrante, será necesario implementar un plan de contingencia para toda la zona fronteriza, no solo en Baja California.



“Ya no queda la menor duda, que en materia de migración, el Gobierno de Estados Unidos va a cumplir sus promesas. Trump ya lo está demostrando en muy poco tiempo”, expresó el activista.



Será un gran impacto para las ciudades fronterizas, la deportación de los millones de indocumentados que han sido identificados, por lo que urge un plan de acción para brindarles una atención integral.



Añadió que también se deben preparar políticas públicas para garantizar el bienestar de los connacionales, por lo mismo en semanas anteriores la asociación que preside emitió una carta al Ejecutivo Nacional exigiéndole acciones concretas en el tema migratorio de la frontera Norte.



Por su parte Enrique Morones, líder de Ángeles de la Frontera, reiteró que previo a que concluyera el 2016 han duplicado la atención a migrantes indocumentados que buscan protegerse por una posible deportación.



“Hay mucha preocupación por parte de los migrantes, la incertidumbre creció cuando se anunció la victoria de Trump. Esta es la razón por la que hemos reforzado nuestras acciones, para proteger a los connacionales”, detalló.



SOS Migrante es el nuevo programa que diseñó la asociación, con el cual se brindará atención integral a los indocumentados preparándolos para la posible deportación.





“Ya no queda la menor duda, que en materia de migración, el gobierno de Estados Unidos va a cumplir sus promesas. Trump ya lo está demostrando en muy poco tiempo”



José Moreno Mena

Activista Pro Migrante