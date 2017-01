'Muro de Trump será Una herida autoinfligida'

SAN DIEGO, California(GH)

Gravar en un 20% adicional las importaciones de México, como lo estaría proponiendo el presidente Donald Trump, podría tener consecuencias negativas para la economía de su país, aseguró quien fuera subsecretario de Economía de Estados Unidos durante la pasada Administración Federal.“Se habla sobre un aumento al impuesto del 20% a las importaciones de México a Estados Unidos, no sé si vaya a suceder, pero esto es una herida autoinfligida, se están creando problemas innecesarios”, manifestó Michael Camuñez.La mencionada propuesta, llamada Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT, por sus siglas en inglés), fue dada a conocer por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, al intentar explicar la forma en la que Estados Unidos obligaría a México a pagar por el muro ante la negativa del presidente Enrique Peña Nieto Michael Camuñez, ex integrante de la Administración del ahora ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama , mencionó que la relación con México no es cualquier cosa, sino una asociación estratégica para ambas naciones.Este jueves, con el objetivo de identificar los problemas que enfrenta el comercio en la frontera de Estados Unidos y México, y la resolución de estos, líderes de sector y catedráticos de ambos lados de la frontera se reunieron en Tijuana.El encuentro realizado en las instalaciones del Club de Empresarios de Tijuana, fue el tercero en su tipo en el último año, y en esta ocasión se habló en especifico sobre los anuncios realizados por el presidente Trump en cuanto a su relación con México.“Esta nueva administración está haciendo muchas cosas sin saber la devastación que puede tener la economía de Estados Unidos si siguen destacándose de tal manera con México”, comentó C. Le Roy Cavazos Reyna, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales para la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, Texas.Una mayoría de los líderes presentes aplaudieron la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto , ante las políticas adoptadas por Trump en contra de México, que derivaron en la cancelación de la visita oficial del mandatario mexicano a la Casa Blanca, programada para el 31 de enero.“Hasta ahorita los problemas han sido una discusión de política entre dos personas básicamente (Trump y Peña Nieto), y parte del objetivo de esta reunión es mantenerlo así, nosotros vivimos en la frontera, y estamos en medio de la relación de Estados Unidos y México, sabemos lo que vale nuestra relación, no vamos a dejar ser guiados por tonterías en Twitter”, comentó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Ysidro, Jason Wells.De acuerdo al director Ejecutivo de la Coalición de una Frontera Inteligente San Diego-Tijuana, James Clark, el problema que se enfrenta en el comercio entre Estados Unidos y México es a causa del presidente Trump.“Trump no sabe que la economía de Estados Unidos depende de México, que las fábricas en Estados Unidos dependen de fábricas en México, el daño que está provocando va a tomar muchos años de reparar”, dijo Clark.