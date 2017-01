'Es más una actitud hostil hacia México'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Uno en su terreno puede construir lo que uno quiera, lo que no puedes aspirar es que tu vecino pague lo que tú construyas en tu terreno”, manifestó presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, sobre la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.El Presidente de Estados Unidos confirmó el miércoles que en los próximos meses su país iniciará la construcción del muro que, de acuerdo a él, México pagará.“Si lo (cobra) a través de aranceles a productos que se importan a su país, se va a dar un balazo en el pie porque va encarecer los productos, va a sacar de competencia sus productos”, afirmó.Además apuntó que no le encuentra mucho sentido al temor del muro porque la frontera de Baja California ya tiene dos muros.“La construcción del muro lo advierto como un tema que tiene que ver más con una actitud hostil, el muro de Berlín se celebró cuando se destruyó, y me parece que no estamos en edades ni en tiempos de estar construyendo muros cuando lo que se requieren son puentes de comunicación entre los países”. agregó.El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez, sostuvo que el muro es una ficha de negociación.“El muro siempre lo hemos tenido, no creo que cambie gran cosa ahí, siempre habrá maneras, si lo que buscan es inhibir el cruce de indocumentados, el cruce de terroristas, sabemos que la droga siempre ha seguido cruzando independientemente de cuántos muros ponen, han triplicado el número de guardias”, aseveró.Sobre la decisión de Enrique Peña Nieto de no reunirse con su homólogo estadounidense consideró que “pusieron al presidente Peña contra la espada y la pared, el asistir significaba que iba a tener que ceder a las presiones”.“Lo preocupante es que se están comunicando Jefes de Estado por medios informales como Twitter y eso debe ser peligroso porque puede darse a muchos malos entendidos”, expresó Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT)“Desafortunadamente lo del muro, que quién lo va a pagar, que cómo, México está claro que no lo tiene ni lo debe de pagar, y Estados Unidos aparentemente está dando la retórica que sí lo tiene que pagar”, añadió.